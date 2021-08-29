Компания Топ-матрас предлагает Lonax Medium Light TFK Lonax со скидкой 65%

К концу этого лета компания топ-матрас устраивают грандиозные распродажи. Модель Lonax Medium Light TFK Lonax есть возможность приобрести со скидкой 65%. Это ортопедический матрас, который имеет с обеих сторон среднюю жесткость. В качестве наполнителя данной модели используется кокос. На сегодня это самое выгодное предложение, которое можно найти в интернет-магазинах. В случае необходимости товара с иными функциями, есть возможность его подобрать через специальный фильтр.

В наше время в изготовлении ортопедических моделей применяется большое количество материалов, но наиболее часто — кокос. Обычно в изделиях кокосовая койра используется для изделия увеличения уровня жесткости поверхности. Ортопедический кокосовый матрас — идеальный вариант для здорового сна ребенка или школьника. Благодаря ровной и твердой поверхности, позвоночник не проваливается и не выгибается, это положительно влияет на правильное формирование позвоночника или коррекцию. Помимо того, что кокосовая койра в матрасе служит для повышения уровня жесткости поверхности, материал обладает рядом полезных свойств, к примеру, обеспечивает отличную вентиляцию. Волокнистая структура материала позволяет циркулировать воздух, благодаря чему посторонние запахи, пыль и влага не собираются в изделии. Кокос отличается хорошей гигроскопичностью. Такой тип не накапливает влагу. Наполнитель отличается гибкостью и долговечностью, до десяти лет активной эксплуатации. Дополнительная информация доступна на ресурсе top-matras.ru

Ортопедический вариант — оптимально из того, что можно сделать для улучшения состояния спины.

На данным момент компания предлагает возможность приобрести ортопедические изделия по доступной цене. Такие матрасы могут иметь разную твердость, поэтому их используют не только для детей, но и старшие, которым требуется отдыхать на мягких поверхностях. Ортопедические модели чаще всего стоят больше чем обычные, так как для их изготовления используются современные материалы. В первую очередь каркасы с ортопедическими свойствами всегда составляются из блочных пружин. Кроме того, в качестве наполнителей применяются материалы, приспосабливающиеся к особенностям телосложения.

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