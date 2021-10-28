Экскурсии по Москве с сервисом Трипстер

Сервис Трипстер предлагает посетить самые разнообразные экскурсии в разных городах мира. Для вас будут работать опытные гиды, которые знают все о своем городе.

Экскурсии от местных жителей с Трипстер — это всегда необычно и увлекательно. Экскурсоводы не просто рассказывают о городе, но и показывают его достопримечательности, предлагают зайти в интересные места, кафе, магазины, бары и даже приготовить блюда с местными поварами.

Через данный сервис вы можете отправиться на прогулку по Москве-реке. Для вас на выбор групповые экскурсии по Строгинскому затону на электрическом катере либо теплоходная прогулка до Зарядья. Подробнее читайте тут https://experience.tripster.ru/experience/Moscow/8556-Moskva_reka/.

Какие еще экскурсии есть у нас

Мы предлагаем самые разнообразные экскурсии. Это Кремль, Москва-Сити, Красная площадь, Царицыно и другие. Насыщенная программа и компетентный гид сделают экскурсии увлекательными. Вы сможете узнать много нового, увидеть красоты Москвы, окунуться в её непередаваемую атмосферу.

Вас может заинтересовать и экскурсия на Останкинскую башню. У нас есть экскурсии «Все секреты телебашни» и «Останкино и ВДНХ: от Шереметева до Королева».

Побывав в Москве, нельзя не посетить Останкинскую телебашню. Высота телебашни 540 метров. У неё есть три смотровые площадки. Это объект издали привлекает внимание. Для лета предназначена открытая смотровая площадка. Также есть закрытая смотровая площадка и у ресторана «Седьмое небо», располагающегося на высоте 337 метров.

Во время экскурсии:

вы узнаете о прошлом и современности телебашни;

сможете покататься на суперскоростном лифте;

увидеть город с самой высокой смотровой площадки;

сделать потрясающие фотографии;

посетить заведение «7 небо».

Интерьер ресторана «7 небо» сделан в ретро стиле. У него есть три зала — главный ресторан, кафе и кофейня. Посещение ресторана в конце экскурсии — это приятный бонус, ведь заведение очень известное.

Почему стоит заказать экскурсию через Tripster

Москва — центр притяжения туристов из разных городов. Если вы впервые в столице, то обязательно посетите Останкинскую телебашню. Ну и, конечно, прогулка по Москве-реке — это очень интересно и привлекательно. Вы сможете наблюдать за плеском волн, видеть живописные пейзажи. Перед вами предстанут прекрасные панорамы города.

С Tripster интересно путешествовать, открывать новые города, страны, получать яркие впечатления и эмоции.

Заказать экскурсию можно на нашем сайте experience.tripster.ru. Есть каталоги экскурсий по разным городам и странам. Выбирайте, что вам интересно, открывайте город вместе с нами!