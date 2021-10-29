Что подарить автомобилисту?

Выбор подарка — это всегда непростая задача. При его выборе ты стараешься учесть все аспекты: и необходимость подаренной вещи, и стоимость, и оригинальность. Сейчас предложения современного рынка предлагают большое количество вариантов на любой вкус. Казалось бы, что есть столько всего, цены разные, тематика разнообразная, но когда мы сталкиваемся с выбором подарка для определенного человека: друга, коллеги, любимого человека, мы теряемся и находимся в растерянности. Мужской половине уже явно надоели эти банальные подарки в виде бритвы, пены для бритья, носков и прочих обыкновенных вещей повседневного обихода.

Очень повезло, если человек, для которого вы выбираете подарок, водит машину. В выборе презента для автомобилиста и в правду есть, где разгуляться. Авто держатель для телефона, курс экстремального вождения, аксессуары, которые смогут украсить автомобиль внутри и снаружи — все это будет к месту, если человек имеет машину. Одним из самых популярных подарков считается профессиональный набор инструментов. Такой подарок подойдет и для семейного человека, и для водителя, который любит быструю езду.

Любой автомобиль, даже бизнес-класса, должен быть укомплектован как положено, а набор инструментов — эта та самая вещь, которая должна лежать в багажнике каждого авто. Главное при выборе набора инструментов обратить внимание на качество содержимого, подарок должен выглядеть достойно и должен быть оценен мужчиной по достоинству.

Если вы делаете ставку на то, что ваш подарок не будет сразу применен на практике из-за того, что человек обслуживает свою машину в автосервисе, то это совсем не означает, что купленный набор инструментов должен быть плохого качества. «Форс-мажор» может произойти в любой момент и обладателю вашего подарка придется воспользоваться им в дороге, не хотелось бы огорчить человека дешевой и некачественной вещью.

Мужчина, может и не быть «мастером на все руки», но чисто на интуитивном уровне он сможет определить качество подаренной вещи. Они разбираются в машине, ее деталях и принадлежностях, как женщины в драгоценных камнях, также умело на глаз определяют подлинность.

Для того, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, надо четко знать какими чертами обладают фирменные инструменты для машины. В принципе, тут ничего сложного и замудреного нет. Основные черты: эргономика, отличная прочность и хороший дизайн. Дизайн, даже в выборе инструментов очень важен. Вы до того, как тактильно ощутить инструмент в руке, должны получить визуальное удовольствие от вещи, которая лежит перед вами.

Упаковка набора должна соответствовать внутреннему содержанию. Красиво и органично будет смотреться такой вариант упаковки, как кейс. Такая упаковка сможет сэкономить место в багажнике. Содержимое кейса тоже должно быть продуманным, если человек знает только стандартные инструменты и не так часто возиться с машиной, то лучше оставить комплект базовым. Если же мужчина активно занимается своим «железным конем» и сам проводит техобслуживание автомобиля, то набор инструментов должен быть профессиональным.

Hу а если автомобиль уже укомплектован всем необходимым, можно подарить приятную мелочь. Это может быть подставка под телефон в машину или оригинальные коврики. Помните, приобретая фирменную вещь, вы всегда должны получить гарантию от продавца.