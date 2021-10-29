Тарифы на транспортную доставку грузов из Китая будут расти

Китайские предприниматели, занимающиеся производством товаров на экспорт, с сентября 2021 года начали сокращать объемы производства. Задержки доставок из-за ограничений, вызванных пандемией, могут привести к избыточному заполнению складов готовой продукции. Предприниматели начали испытывать нехватку денежных средств из-за несвоевременных отправок заказанных и произведенных товаров. Малый и средний бизнес вынужден ограничивать количество заказов по причине значительного увеличения сроков доставки. Компании-экспортеры заняты поиском доступных контейнеров для отправки товаров.

В настоящее время трудности, связанные с доставкой грузов из Китая, касаются и морского, и воздушного транспорта. Из-за локдаунов и ввода жестких ограничительных мер, вызванных COVID, оплаты китайским производителям существенно задерживаются по причине несвоевременных доставок.

Как утверждает большинство китайских предпринимателей, оплата за выполненные и отправленные заказы обычно проходила в течение трех месяцев, сейчас этот срок растянулся как минимум до четырех месяцев.

Средняя стоимость доставки стандартного контейнера морским транспортом за последние 5 лет выросла на 600%. При этом только за последний год цена взлетела более чем в 5 раз. Закрытие портов на карантин, нехватка контейнеров, ограничение авиаперелетов продолжают стимулировать взрывной рост транспортных тарифов. Собственники транспортных хабов, портовых терминалов и владельцы судов пытаются отыграть все издержки, полученные ранее. В сложившейся ситуации ажиотажного спроса, они диктуют свои условия и снижать цены не собираются.

По прогнозам аналитиков, проблема дефицита контейнеров может разрешиться лишь к концу 2022 года.

В конце сентября количество простаивающих контейнеровозов, ожидающих своей очереди входа в порт, увеличилось на 14% в сравнении с началом месяца.

В конце сентября текущего года зафиксированы самые высокие спотовые ставки на авиаперевозки из Китая, приблизившиеся к историческим максимумам.

Три КПП на границе Приморского края с Китаем приостановили свою работу с 1 октября. Это стало дополнительной причиной роста сроков доставки автомобильным транспортом.

В октябре открыт грузовой рейс нового маршрута авиасообщения Сиань — Алма-Ата — Москва.

В настоящее время действуют следующие сроки доставки грузов из Китая в Россию: