Клининговые услуги. Послестроительная уборка

Перед тем как помещение будет сдано в эксплуатацию необходимо провести уборку после строительства или ремонта. Естественно, заказчик может и сам выполнить эту работу, но необходимо учесть, что это потребует больших физических затрат, профессионального оборудования и определённых знаний. Намного удобнее доверить эту работу профессиональному клининговому агентству. Компания Mister Cleaner предлагает свои услуги по уборке после ремонта в Киеве.

Плюсы услуги

Как правило, организации, занимающиеся послестроительной уборкой, включают в стоимость своих услуг возможные расходы на дополнительные работы.

По мере выполнения могут возникнуть проблемы, требующие решения. Например, куда вывезти строительный мусор. Это потребует нанять специальную организацию.

Основные плюсы при выполнении работ профессионалами:

при уборке помещения используется предназначенное для этого оборудование;

следы от строительного клея, раствора или краски удаляют специальными химическими веществами;

на всех этапах работы происходит контроль качества;

уборка может проводиться в разных помещениях;

клиент может согласовать сроки и время с исполнителем.

Особенности послестроительной уборки

Особенностью этого вида услуг является то, что помещения после ремонта, перепланировки или строительства имеют повышенную степень загрязнения.

Какие моменты требуют особого внимания:

после работ на стенах, потолках и поле остаются следы веществ и смесей, использующихся мастерами. Убрать их обычными чистящими средствами не получится. Для этих целей используется специальные химические препараты и профессиональное оборудование.

после всех строительных работ остаются большие объёмы мелкого щебня, песка, пыли и осколков кирпичей. Эти сыпучие вещества забиваются во все углы и мельчайшие щели. Обычная техника с ними не справится. Но профессионалы пользуются специальными, очень мощными пылесосами.

лаковые, керамические поверхности, паркет и пластик требуют особого подхода. Их очищают с помощью специальных средств и щёток. Неправильные действия могут их испортить, оставив разводы и царапины.

Последовательность работ

удаление строительного мусора;

уборка с помощью пылесоса;

выполнение влажной уборки;

приведение в рабочее состояние сантехнических устройств;

очистка швов и кафеля;

влажная уборка всего помещения.

Чтобы в короткие временные сроки привести объект в порядок и передать его заказчикам, важно выполнить уборку после строительства качественно и грамотно. Если вам требуется качественная уборка квартир (Киев) — обращайтесь к профессионалам.