Харьков Одесса цена на билеты: как выбрать самый дешевый?

Преодолевать расстояние Харьков-Одесса в 699 км лучше всего с помощью своего автомобиля или автобуса. Последний вариант подходит в том случае, если нет собственной машины или возможности воспользоваться автомобилем. Представленное направление считается достаточно популярным среди украинских перевозчиков, осуществляющих регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров по Украине. Чтобы выбрать и купить билет на автобус Харьков-Одесса, потребуется ознакомиться с актуальным расписанием на интернет-портале inBus.

На сайте и в мобильном приложении собраны самые актуальные рейсы по данному направлению, которые также доступны и на табло автостанции. Чтобы не тратить собственное время на поездки на автовокзал и длительное ожидание в очередях, узнать информацию, касающуюся автобусов Харьков-Одесса можно, не выходя из дома.

Как подобрать подходящий рейс из Харькова в Одессу в онлайн режиме?

Важным преимуществом покупки билетов Харьков-Одесса на интернет ресурсе inBus является то, что пользователи имеют возможность сравнить сразу несколько предложений от разных компаний-перевозчиков. Для этого потребуется выбрать вверху страницы пункт «Расписание» и выполнить следующие действия:

Указать откуда и куда нужно выехать.

Выбрать в календаре на 2021 год точную дату будущей поездки.

Нажать на кнопку «Поиск».

Дополнительно можно воспользоваться функцией на сайте inBus «Сортировать по». В результате удастся отсеять ненужные варианты и ускорить поиски подходящего предложения по времени отправления/прибытия, времени, проведенном в дороге и стоимости.

Все понравившиеся предложения из расписания автобусов Харьков-Одесса можно добавить в «Избранное», чтобы не потерять.

Как забронировать автобусные билеты Харьков-Одесса?

Чтобы сэкономить собственное время и быстро купить билет Харьков-Одесса, потребуется изначально заполнить короткую форму на интернет-портале inBus. Выбирая подходящий рейс из представленного списка, следует нажать кнопку «Оформить» и определиться с нужным количеством мест в транспорте. Некоторые перевозчики предоставляют схему расположения мест в автобусе, чтобы пассажиры смогли выбрать для себя наиболее удобный вариант.

Прежде чем купить билеты на автобус Харьков-Одесса, нужно выполнить следующее:

Указать свое имя и фамилию.

Написать номер телефона и адрес электронной почты.

Ознакомиться с условиями договора публичной оферты и предоставить свое согласие на обработку персональных данных. Для этого потребуется поставить галочку возле соответствующей строки.

Стоимость билета Харьков-Одесса на октябрь 2021 года составляет от 472 грн. Поэтому пользователи сайта inBus могут выбирать наиболее удобный способ бронирования билетов.