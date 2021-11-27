Драгоценный камень турмалин

Минеральный камень Турмалин выделяется разнообразием цветовой палитры и характеров. Эти минералы являются драгоценными камнями и имеют форму призматических кристаллов, с характерной продольной штриховка и треугольным сечением.

Видов турмалина достаточно много. Вот лишь основные разновидности:

Рубеллит. В группу входят все красноватые и розоватые минералы: от бледно-розоватого до бордо. Наиболее высококачественные нередко путали с рубиновыми минералами. Шерл. Черный турмалин, благодаря присутствию в составе большого количества железа. Этот вид очень редко встречается в ювелирке, но его обожают маги и народные целители. Минеральный камень не отличается прозрачностью. Полихромный. Сюда относят камни с несколькими цветозонами. Это означает, что один экземпляр объединяет два или даже больше тонов. Смотрятся такие турмалины очень оригинально и стоят недешево. Параиба. Невероятно красивые минералы цвета бирюзы или голубоватых оттенков добываются они на бразильской и африканской территории. Эти камни не дают тени и словно идеально прозрачные. Минерал этого вида считается одним из самых дорогостоящих и драгоценных на планете. Арбузный. Минерал по расцветке напоминает дольку арбуза. Внутри — красный или цвета малины с черными крапинками, а наружная сторона — зеленоватая. Смотрится шикарно и станет отличным подарком любителям арбузного лакомства. Хамелеонит. Очень необычный вид, изменяющий оттенок при различном освещении. На улице он зеленоватый, а в домашней обстановке — розоватый или красноватый. Частицы, входящие в состав камня, по-разному отражают свет солнца и лампы. Индиголит. Разновидность минерала синего оттенка. Особенно ценными являются темные турмалины. Иногда эту разновидность минерала подделывают под наиболее дорогостоящие камни типа параиба. Их обрабатывают медными ионами или опускают в кислоту. Хром. Так как в составе много хрома камень имеет ярко-зеленый цвет. Такие экземпляры схожи с изумрудами, за что очень часто применяются в ювелирных украшениях. Ахроит. Камень не имеет цвета, он схож с бриллиантами и часто применяется ювелирами.

Некоторые турмалины могут менять оттенок, это свойство называется — плеохроизм.

Как распознать подделку

Чтобы не приобрести подделку, важно знать тонкости натурального минерала. Камень:

в разы тяжелее пластика и активно согревается в ладонях;

если тереть его в пальцах, он притянет волоски;

всегда обладает включениями, если они отсутствуют, то это фальшивка;

натуральный камень практически не царапается.

Натуральный экземпляр изменяет оттенок дома и при естественном освещении. Если нет, то это подделка. Естественно, поцарапать минерал вряд ли разрешат. Однако осмотреть, подержать его в ладонях и полюбоваться игрой света скорее всего, получится.

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