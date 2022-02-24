Тренды весенних женских курток — 2022 год

Весной 2022 года в моде будут разные виды курток. Среди них есть как классические модели, так и нестандартные варианты. Многие куртки отличаются свободным кроем, лаконичностью, отсутствием декора. Чтобы быть в тренде, следует узнать актуальные модели и модные расцветки.

Модные куртки на весну

При выборе куртки на весну стоит ориентироваться на климатические особенности региона. Если погода преимущественно тёплая, можно присмотреться к лёгким моделям. В тренде также утеплённая верхняя одежда, которая подойдёт жителям северных регионов. Можно ознакомиться с основными трендами весны 2022 года и выделить для себя наиболее интересные варианты.

Белые куртки

Это могут быть как пуховики, так и парки. В этом сезоне актуален свободный крой и широкие покатые плечи, но также можно присмотреться к приталенным моделям с акцентом на талии.

Стилисты предлагают носить с курткой белую одежду и светлые аксессуары. Даже обувь можно выбрать в тон верхней одежды. Сейчас белый Total look — хит сезона. Можно подобрать для себя стильную, качественную и недорогую куртку на этом сайте: https://x-moda.ru/catalog/zhenschinam/zhenskaya_odezhda/verhnyaya_odezhda.

Куртки-рубашки

Эта вещь остаётся в тренде, так как полюбилась многим модницам. Куртки-рубашки универсальны, их можно сочетать со спортивным костюмом, толстовками, широкими джинсами, платьями и юбками.

Наиболее популярные модели:

в клетку — отлично подходит для любительниц стиля гранж;

стёганая — данный материал продолжает пользоваться спросом;

вельветовая — яркий акцент в образе, позаимствованный из 90-х;

джинсовая — универсальный предмет гардероба, который сочетается почти со всем.

Также в тренде шерстяная куртка-рубашка. Она будет превосходно согревать в холодные весенние дни.

Пуховик

Сейчас в мире моды поменялся подход к пуховикам. На данный момент комфорт и тепло важнее идеального акцента на талии. Весной 2022 года модницы будут носить укороченные пуховики, едва доходящие до линии бёдер. Можно отдать предпочтение объёмным моделям в стиле оверсайз. Удлинённые пуховики тоже не теряют актуальности, поэтому от них не стоит отказываться.

В начале весны можно носить тёплую верхнюю одежду. Можно сменить зимние варианты на более тонкие и лёгкие. Желательно выбрать пуховик в пастельных тонах, он будет смотреться нежно и элегантно.

Яркие ветровки

Они сочетают в себе спортивную классику и романтику. В 2022 году яркие ветровки снова в моде, они будут похожи на те, которые модницы носили в 90-х. Одежда отличается практичностью и простотой, но при этом образ получается незабываемым.

Актуальны ветровки разной длины, но особенно интересно смотрятся укороченные модели. Они подчёркивают талию и позволяют продемонстрировать фигуру. Стилисты советуют их сочетать как с джинсами и худи, так и с футболками, кроп-топами, мини-юбками.

Бомберы

На весну можно присмотреть куртку бежевого, серого или коричневого цвета. Это нейтральные оттенки, которые подходят практически ко всем предметам гардероба. Они будут сочетаться с плиссированными юбками, джинсами, футболками, свитшотами и платьями. Можно придумать разные сочетания, ориентируясь на свой вкус.

Актуальными считаются как однотонные бомберы, так и с рисунком. Они изготавливаются из мягких и жёстких тканей.

Деним

Джинсовые куртки уже не первый год остаются в тренде. Весна 2022 года актуальны объёмные модели, которые будто сняты с чужого плеча. Также можно отдать предпочтение приталенному жакету из денима, который интересно смотрится с короткими шортами.

Все модели курток по-своему интересны, поэтому при выборе нужно ориентироваться на свой вкус. Главное, чтобы верхняя одежда сочеталась с другими предметами гардероба. В таком случае с ней удастся создать множество интересных отзывов.