Почему стоит отправиться весной в санаторий?

Зима с ее низкой температурой и малым количеством солнечных дней вызывает хандру и депрессию, которой нет места весной и летом. В холодные месяцы года человек менее подвижен, мало находится на свежем воздухе, что способствует обострению хронических заболеваний. Конец зимы и весна — отличный вариант, чтобы отправиться на отдых.

Для этого вовсе не обязательно ехать на южный курорт, где организм будет испытывать дополнительный стресс из-за резкой смены климата. Отличным вариантом будет санаторий «Русский бор» в Тольятти. Почему стоит выбрать именно его?

Оптимальный климат и окружающие условия

Санаторий находится в средней климатической полосе России, в лесопарковой зоне на окраине Тольятти (Самарская область), на берегу Жигулевского моря, что гарантирует полное спокойствие и тишину, которые нарушают лишь шум волн, ветер и птицы.

Насыщенный событиями отдых

Отдыхающим в санатории предлагаются всевозможные мероприятия и развлекательная программа, рассчитанная на самый разный возраст и интересы. Это позволит совместить отдых с интересными событиями, что сделает нахождение там более эмоционально интересным.

Медицинские услуги

На территории санатория практикуется лечение и восстановление после перенесенных заболеваний кардиологического, бронхолегочного, неврологического профиля. Кроме этого, есть возможности для восстановления больных, страдающих от сахарного диабета, патологий костно-мышечной системы. Дополнительно в санатории есть специальные программы реабилитации и оздоровления детей, людей пенсионного возраста. Специально для людей, перенесших COVID-19, имеются особые наборы физиотерапевтических процедур для восстановления. Все услуги оказываются под контролем врача-терапевта с возможностью привлечения узких специалистов.

Доступная цена

Расположение санатория в средней полосе России позволяет снизить расходы на отдых и оздоровление за счет отсутствия расходов на дальние перелеты, использования для питания российских продуктов питания. Предусмотрены выгодные условия и акции на бронирование билетов со скидками до 20%.

Комфортные условия проживания

Для удобства посетителей санатория «Русский бор» в Тольятти представлен большой выбор одноместных и двухместных номеров разного уровня комфортности, что позволит подобрать оптимальный вариант с точки зрения расходов.