Какие поломки в стиральных машинах Индезит самые дорогие

Фирмы, производящие бытовую технику, считают очень важным сделать качество своих изделий на высоком уровне. Любой агрегат который выпускают в серийное производство, подвергается тщательным испытаниям и исследованиям. Но когда техника начинает эксплуатироваться населением, ко собирается статистика поломок. По заверениям сервисного центра который делает ремонт стиральных машин в Красногорском районе, чаще всего в изделиях фирмы INDESIT дорогостоящим в ремонте считаются выход из строя подшипников.

Поломки стиральных машин Индезит, которые стоят в ремонте дороже всего.

Всем известно, что продукция фирмы Аристон и Индезит относится к категории техники эконом класса. На чем может экономить производитель? Конечно-же на комплектующих из которых делаются стиральные машины. Удешевление производственного процесса, также как и применение при сборке дешёвого материала, приводит к тому, что поломки в изделиях таких производителей случается чаще чем если выбрать например стиральную машинку фирмы MIELE, которая, кстати ,стоит от 100 000 руб. против 20 000 рублей за машинку Индезит. Соответственно и цены на ремонт будут в таких изделиях различаться.

Цена самого дорогого ремонта стиральной машине Индезит

Сейчас инженеры придумали интересное конструктивное решение, которое, если сломается, починить нельзя, а только нужно заменить на новое. Это одноразовый пластиковый бак с барабаном, куда впресовываются подшибники — и это все запаивется. Раньше баки были железные и подшибники можно было заменить в любой стиральной машинке. Но для удешевления их стоимости, делают таким образом что заменить их нельзя. Тогда приходится менять барабан с баком в сборе. А это примерно стоимость более половины машинки. Если indesit стоит около 20 000 рублей, то бак стоит примерно 8000 руб. И половину этой суммы нужно отдать мастеру за установку этого бака, получается 12000 за ремонт подшипника. Так что если не хотите менять подшибники за такую сумму, то присмотритесь к стиральным машинам фирмы Самсунг или LG, где баки разборные, а подшибники можно заменить. Стоимость замена будет около 6000 руб. вместе с запчастями и работой мастера.

Какие поломки в стиральных машинах Индезит случаются чаще всего.

Если коворить о цене ремонта по замене распространённых поломок при ремонте посудомоечных, стиральных машинок, то цены их устранения ниже. Стандартные неисправности типа замены сливного насоса, замены нагревательного ТЭНа будет стоить как и в машинках Электролюкс, Занусси и других брендах.