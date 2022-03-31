Как быстро пройти обучение по управлению персоналом

Обучение на управление персоналом направлено на приоритеты развития компании в будущем. Значимость подготовки специалистов этого направления переоценить сложно. Грамотное управление затрагивает многие вопросы, в том числе развитие работников, вклад человеческих ресурсов, мотивацию к достижениям, формирование корпоративной культуры, поэтому специалисты по управлению персоналом сейчас на пике востребованности по всей стране. В Самаре пройти обучение по востребованным и редким направлениям предлагает СМИОТ.

Чему вас научат

Обучение по управлению персоналом в Самарском межотраслевом институте проводится по нескольким программам, в том числе и ускоренным, поэтому получить заветные корочки и приступить к работе можно быстро. Также каждый желающий может выбрать для себя удобную форму курсов: дистанционные, очно-заочные, онлайн.

В процессе обучения будущий специалист по персоналу получит ряд знаний в следующих направлениях:

Формирование и развитие команды . После обучения на управление персоналом вы сможете безошибочно подбирать сотрудников, строить между ними отношения и не допускать конфликтов;

. После обучения на управление персоналом вы сможете безошибочно подбирать сотрудников, строить между ними отношения и не допускать конфликтов; Использование HR-метрик . Благодаря полученным знаниям вы будете определять эффективность кадров и другие важные показатели с помощью современных методов аналитики;

. Благодаря полученным знаниям вы будете определять эффективность кадров и другие важные показатели с помощью современных методов аналитики; Мотивация и развитие персонала . Обучение по управлению персоналом дает знания, с помощью которых легко понять, как развивать работников, вовлекать их в рабочий процесс, повышать их мотивацию;

. Обучение по управлению персоналом дает знания, с помощью которых легко понять, как развивать работников, вовлекать их в рабочий процесс, повышать их мотивацию; Управление эмоциями . В программу курсов также входят лекции по психологии, позволяющие научиться понимать поведение сотрудников и препятствовать их выгоранию на работе. Особое внимание уделяется изучению методов, позволяющих разрешать конфликтные ситуации;

. В программу курсов также входят лекции по психологии, позволяющие научиться понимать поведение сотрудников и препятствовать их выгоранию на работе. Особое внимание уделяется изучению методов, позволяющих разрешать конфликтные ситуации; Презентование результативности вашей работы. Вас научат визуализировать информацию в виде презентаций и правильно преподносить ее персоналу и клиентам.

За короткий срок вы получите множество профессиональных компетенций, которые позволят грамотно и успешно управлять персоналом.

Почему обучающие программы гарантируют успех

Все обучающие программы института разработаны с учетом потребностей рынка. Для этого был проведен тщательный анализ профессий, оценена потребность в вакансиях, выполнен опрос. Программы курсов включают в себя только актуальные знания и навыки, которые приносят результаты в современном обществе. Регулярно они дополняются новой полезной информацией, которая приходит на смену устаревшим и менее эффективным методам обучения. Пройдя курсы, вы сможете выстроить идеальный профессиональный путь, а также не допустить ошибок, которые тормозят развитие компании в целом.