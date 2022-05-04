Воздухозаборные трубы: характеристики, особенности проектирования

Воздухозаборные трубы, в отличие от дымовых, используются не для отведения газов от котельных установок, а в системах вентиляции. Области их применения — производство продуктов питания, фармацевтические и лесопильные заводы, кухни столовых и ресторанов. Кроме вентиляции, воздухозаборные трубы могут применяться в системах пожаротушения и теплообмена.

К этому типу труб предъявляются особые требования, так как от них зависит, каким воздухом будут дышать люди в помещении. Их задача — обеспечивать оптимальные параметры воздуха (содержание углекислого газа, температуру и влажность).

Особенности воздухозаборных труб

Специфика конструкции зависит от режима эксплуатации трубы:

Воздухозаборным трубам не нужно выдерживать высокие температуры, а вот низкие — обязательно, чтобы система вентиляции бесперебойно работала в зимнее время. В зависимости от режима эксплуатации выбирается определенная марка стали для изготовления трубы. При необходимости поверхность обрабатывается с помощью пескоструя.

На поверхности конструкции при помощи стрелок указывается направление, в котором движется воздух внутри нее.

Особенности монтажа: трубы располагаются снаружи здания и крепятся к его фасаду. В этой зоне не должны проходить трубы, отводящие опасные газы или пары. Кроме того, сама конструкция должна быть облегченной, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на фасад.

Важная особенность воздухозаборных труб — наличие волногасительных установок. Они нужны на случай возникновения ударной волны, которая по трубам может попасть в здание и стать причиной разрушений и гибели людей.

Система отвода конденсата обеспечивает оборудованию долгий срок службы.

Воздухозаборные трубы проектируются и производятся в индивидуальном порядке по требованиям заказчика. Параметры трубы рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить необходимый воздухообмен в зависимости от типа и назначения помещения. Для правильного расчета важно знать:

Назначение производства и его особенности, характеристики помещения.

Какие загрязнения могут присутствовать в отводимом воздухе и как далеко они могут распространяться.

Какое необходим расход воздуха.

В какое время будут работать вентиляционные установки.

Вместе с трубой обязательно проектируется несущий каркас достаточной прочности.

Разработку проекта и монтаж стоит доверить специалистам, которые учтут все необходимые параметры.