Маленькие собачки для содержания в квартире

Маленькая квартира не означает, что вы не можете завести щенка. Конечно же некоторые породы собак по понятным причинам сразу же вычеркиваются из списка, такие как сибирский хаски, немецкая овчарка, ротвейлер, доберман и так далее. Однако, к счастью на сегодняшний день существует большое количество мелких пород собак, которые превосходно приспосабливаются к жизни даже в небольшой квартире.

Так что же отличает этих квартирных собак от других пород собак? Во-первых, большинство из них обладают миниатюрными размерами. Кроме того, многие из них неприхотливы в уходе, спокойны (за что ваши соседи поблагодарят вас) и на их содержание не уйдет много денег. Самое главное при выборе щенка — выбрать породу, которая подходит вам и вашему образу жизни. По некоторым данным эти милые декоративные породы собак лучше всего приспосабливаются к городской жизни.

Породы собак для содержания в квартире