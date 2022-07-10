Маленькие собачки для содержания в квартире

Маленькая квартира не означает, что вы не можете завести щенка. Конечно же некоторые породы собак по понятным причинам сразу же вычеркиваются из списка, такие как сибирский хаски, немецкая овчарка, ротвейлер, доберман и так далее. Однако, к счастью на сегодняшний день существует большое количество мелких пород собак, которые превосходно приспосабливаются к жизни даже в небольшой квартире.
Так что же отличает этих квартирных собак от других пород собак? Во-первых, большинство из них обладают миниатюрными размерами. Кроме того, многие из них неприхотливы в уходе, спокойны (за что ваши соседи поблагодарят вас) и на их содержание не уйдет много денег. Самое главное при выборе щенка — выбрать породу, которая подходит вам и вашему образу жизни. По некоторым данным эти милые декоративные породы собак лучше всего приспосабливаются к городской жизни.
Породы собак для содержания в квартире
- Ши-тцу. Данная порода собак была выведена в качестве компаньонов для императорского двора во время династии Мин в Китае. Они превосходно адаптируются и подходят содержания в городской квартире. Ши-тцу удивительная порода, которая способна обаять любого. Дружелюбные и это качество делает их отличными компаньонами. Они хорошо ладят с детьми и не другими домашними питомцами. Лучшие собаки в квартире — это те, которые довольствуются тем, что сидят у вас на коленях, пока вы их гладите. Выбрать и купить щенка ши-тцу в Москве в многопородном клубе «Суперминики».
- Кавалер Кинг Чарльз спаниель. Это одна из лучших собак для небольших квартир — миниатюрный кавалер Кинг Чарльз спаниель. Эти миниатюрные королевские особы не так требовательны к уходу, как может показаться по их происхождению. Обладают добродушным и веселым нравом. Это идеальная собака-компаньон, которая подойдет даже начинающим собаководам. Кавалер кинг чарльз спаниель можно заводить в большую семью, где дети разных возрастов. Хорошо уживаются с другими домашними питомцами. Не требуют больших расходов на сухой корм и не занимают много пространства.
- Бишон-Фризе. Бишон Фризе известны своим необыкновенным внешним видом. Эти белые, пушистые ангелы впервые покорили французских исследователей на Канарских островах в 14 веке, и с тех пор они покоряют весь мир. Бишон Фризе — одна из лучших пород собак для небольших помещений, потому что они: невероятно сообразительны и легко обучаются новым командам; маленькие и легкие, а значит им не потребуется много пространства, даже для игр; гипоаллергенные.
- Французский бульдог. Французский бульдог небольшие породы собак, которые также могут жить в небольшой городской квартире. Эти песики будут счастливы полежать рядом с вами. Не требуют долгих прогулок и физических нагрузок. Французские бульдоги склонны к ожирению, поэтому следить за рационом пса и чаще выходите на улицу для активных игр с питомцем. Послушные, хотя собаки могут быть довольно упрямыми. Французские бульдоги не хотят ничего делать, кроме того как радовать своих владельцев. Относительно тихие. Хотя бульдоги лают очень громко, они редко это делают. На самом деле, они, как правило, гораздо менее вокальны, чем другие породы, что является плюсом как для вас, так и для ваших соседей.
- Терьеры. Практически любой терьер, о котором вы можете подумать, является отличным вариантом для проживания в квартире. Это маленькие щенки с беззаботным темпераментом. Они также очень милые и общительные. Эти породы терьеров особенно хорошо подходят для квартир:
- Бедлингтон терьер. Это охотничья порода собак, которая была выведена в Великобритании. Обладает необычной внешностью, которая делает ее похожей на ягненка. Бедлингтон терьер обладают уравновешенным, веселым и добродушным характером. На сегодняшний день используются в качестве компаньонов. Чистоплотны и никогда не полезут в грязь, шерсть не издает псиного запаха. Обладает высоким интеллектом и хорошо поддаются дрессировке. Подходят людям аллергией, так как почти не линяют.
- Бивер терьер. Миниатюрны песики: рост в холке не превышает 27 сантиметров, а вес до трех килограмм. Допустимы всего лишь три разновидности окраса: черно-белый; золотисто-черно-белый и золотисто-бело-голубой. Бивер терьеры обладают очень привлекательным внешним видом: шелковистая шерсть, бусинки глазки, кукольная мордашка. Шерсть у них гипоаллергенная, так как по своей структуре очень схожа с человеческим волосом. При должном уходе и воспитании обладают потрясающей уравновешенностью и адекватностью.
- Бостон терьер. Данная порода собак подходит для новичкам. Но это не означает, с ней необходимо посещать занятия по дрессировке. Бостон терьер не нуждается в физических нагрузках. Линяет он как и другие собаки, но в меньшем количестве. Поэтому выпавшую шерсть быстро и легко убрать. Не требуют длительных прогулок и физических нагрузок. С легкостью запоминают новые команды.
- Йоркширский терьер. Благодаря миниатюрным размерам, их можно брать в любые поездки. Комфортно себя чувствуют даже в небольшой городской квартире. Веселые и непоседливые песики, которые будут с удовольствием приносить мячик, играться с детьми. Сообразительные, но упрямые собаки. Но при правильном подходе хорошо обучаются.