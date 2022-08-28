Мебель для школы: как подобрать

Дети являются потенциалом любого государства, от них будет зависеть будущий уклад и благосостояние общества. Поэтому необходимо позаботиться о багаже знаний, с которым они войдут в новую жизнь. Ответственность за это важное задание возлагается на учителей и наставников. Остановка в школе может как располагать к восприятию материала, так и отвлекать от основной темы. Уютная атмосфера, комфортная мебель позволяют учащимся удобно расположиться за партами и полностью погрузиться в задания. Предоставляется специальная мебель для учебных кабинетов, библиотек и других школьных помещений.

Основные требования

После расслабленной обстановки детского сада малышам бывает сложно переключиться на непривычные для их организма изменения. Старшеклассникам также непросто проводить большую часть своего времени в школьных стенах. Поэтому перед производителями комплектов мебели для учебных заведений приходится решать массу вопросов по поводу удобства и снижения физических нагрузок на растущий организм.

Учебные площадки обустраиваются специальной мебелью, соответствующей ряду требований и обеспечивающей безопасность учеников. Столы и стулья выбираются под рост ребенка. Чтобы установить точность параметров, используется рейка с нанесением интервала в 15 см. Между разметками указываются группы мебели по росту учащегося. С учетом быстрого роста детей, администрация закупает регулируемые стулья и парты.

Еще одним требованием к школьной мебели является ее прочность. Непоседливость детей, даже старшего возраста, часто приводит к баловству. Они раскачиваются на стульях или сидят на партах, что становится причиной выхода мебели из строя. Поэтому критерий прочности считается одним из важных.

На переменах дети могут бегать, в том числе в самом кабинете, нередко они падают и могут сильно удариться. Чтобы снизить показатели школьного травматизма мебель в класс выбирается исключительно с закругленными углами.

Помимо всего перечисленного к обстановке в учебном помещении предъявляется ряд гигиенических требований:

Она изготавливается из экологически чистых материалов, не вызывающих аллергию и не содержащих вредных веществ;

Не допускается использование в классе краски с токсичным составом или лака. Для обновления ученической мебели используются безопасные составы, не имеющие сильного запаха и изготовленные из натуральных компонентов;

Соблюдение требований ГОСТ обеспечивает школьной мебели пожаробезопасность, повышенную устойчивость к горению, которая достигается путем пропитки материалов специальными веществами. Таким же способом обрабатываются стены, пол и потолок в классах;

Исключается наличие острых частей из металла, легко выкручивающихся шурупов или зазубрин на деревянной поверхности;

Строгое выполнение вышеупомянутых требований гарантирует полное соответствие школьных комплектов выдвинутым условиям комфорта и безопасности. Только в этом случае учащиеся смогут без риска для жизни и здоровья проводить по несколько часов в классе, не отвлекаясь от занятий на разного вида неудобства.

Виды школьной мебели

Каждый школьный кабинет должен быть оснащен в соответствии со стандартами. Стандартным набором мебели в классе или школьной аудитории являются: стулья, парты, рабочее пространство для преподавателя, шкафчики и стеллажи для хранения пособий и материалов.

В зависимости от назначения помещения и площади его оборудование может меняться. В основном выделяют следующие учебные помещения: классы; предметные кабинеты, которые специализируются на одном и двум дисциплинам и в нем размещаются наглядные пособия, материалы, пособия и так далее; библиотеки; столовые; актовые залы; помещение для учителей.

Где купить школьную мебель?

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Особенности выбора

Все что вам необходимо сделать перед приобретением оборудования для учебного заведения — учесть некоторые особенности и критерии: