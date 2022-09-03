Роль УЗИ мягких тканей в лечение переломов костей у детей

Переломы костей — довольно распространенный вид травм у детей. Они могут быть вызваны падением или ударом. Часто случаются во время развлечения — езды на велосипеде, лазания по деревьям или на детской площадке. Переломы не только болезненны, но иногда и опасны — особенно в случае такой травмы, как перелом позвоночника.

Диагностика и лечение переломов костей у детей

Играя, ребенок часто забывает о собственной безопасности, и даже самый заботливый родитель не может уберечь его от травм, вызванных падением или ударом. К наиболее частым травмам этого типа относятся, в частности, переломы костей. В большинстве случаев их диагностика не представляет затруднений, но требует обследований и врачебных консультаций. В большинстве случаев лечение заключается в иммобилизации перелома гипсовой повязкой детским хирургом, но если консервативная коррекция кости невозможна, требуется хирургическое вмешательство. Простые переломы у детей требуют иммобилизации на срок от трех до пяти недель.

Основные симптомы перелома кости включают ограничение или неспособность двигаться, а также сильную боль. Иногда в момент перелома можно услышать характерный щелчок. Также наблюдается отек и иногда кровотечение. При подозрении на перелом у ребенка следует как можно быстрее обратиться в дежурную по детской хирургии. Специалисты принимают каждый день и попасть в кабинет можно без очереди. Диагностика переломов костей в основном предусматривает рентгенологическое исследование. Значительно реже назначают ультразвуковое исследование, которое может быть использовано при первичной оценке переломов длинных костей и в случае неоднозначного рентгенологического результата или при определении осложнений переломов.

Когда нужно делать УЗИ суставов?

УЗИ мягких тканей позволяет оценить состояние мышц, т. е. выявить гематомы, ушибы, повреждения мышц и сухожилий, которые часто сопровождают переломы. Не менее важным обследованием является УЗИ суставов ребенка, которое поможет исключить возможные осложнения. Всем родителям хорошо известна важность УЗИ тазобедренных суставов у новорожденного ребенка. Точно так же в случае реабилитации после перелома необходимо убедиться, что заживление идет и суставы работают правильно, тем более что любую травму в области сустава следует рассматривать как перелом. Наиболее важными показаниями к УЗИ суставов у ребенка являются травмы суставов, сухожилий, связок, мышечных тканей и костей. Так же, как УЗИ костей, оно дополняет рентгенологическое исследование при переломе — позволяет оценить, не поврежден ли сустав в результате перелома. Записаться на УЗИ мягких тканей и суставов можно записаться онйлан на сайте lesante.by.