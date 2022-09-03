Диагностическое оборудование в ветеринарной клинике

by

Каждый владелец домашних животных знает, как тяжело определить, что происходит с его питомцем во время болезни. Некоторые пытаются самостоятельно наблюдать за животным, стараются определить симптомы, диагностировать заболевание и даже подобрать лечение.

К сожалению, это может привести лишь к утрате времени и усугублению симптомов. Намного разумнее сразу обратиться в ветеринарную клинику за обследованием у специалистов. Тем более что в современных центрах есть все необходимое оборудование, позволяющее диагностировать любые патологии у животных.

Оборудование в ветеринарных клиниках

В современных клиниках есть диагностическое оборудование, позволяющее получить полную картину о состоянии животного и определить диагноз. В каждом центре есть:

  • УЗИ аппараты;
  • рентген аппараты;
  • ЛОР инструменты;
  • устройства для ИФА;
  • микроскопы;
  • анализаторы биохимические, гематологические, другие, реагенты для проведения анализов;
  • хирургическое оборудование, в том числе электрокоагуляторы, анестезиологические устройства, другие;
  • аппараты для дезинфекции.

Эти аппараты и оборудование применяются как в кабинетах диагностики, так и в лабораториях. После первичного осмотра и сбора анамнеза врач назначает необходимое для постановки диагноза обследование.

Оборудование для ветеринарной клиники

Стоимость оборудования высокая, особенно когда необходимо обустроить клинику и/или лабораторию с нуля. Приобретать дешевые варианты бессмысленно, так как их качество оставляет желать лучшего. К тому же, стоимость ремонта и устранение неисправностей также обходится недешево.

Наиболее простой способ, как приобрести нужное оборудование для диагностики — это купить в рассрочку на 12 месяцев. Такой способ позволяет разделить сумму выплат на части и гасить долг постепенно. Имея все необходимое оборудование, можно сразу использовать его в работе, а, значит, стоимость сразу же начнет окупаться.

Оборудование, необходимое при наиболее распространенных заболеваниях

Наиболее востребованными являются аппараты для ультразвуковой диагностики. Они позволяют выявить отклонения и патологические изменения внутренних органов и систем организма животных уже на ранних стадиях. УЗИ-сканеры отличаются безопасностью, ведь воздействие ультразвука ничем не угрожает здоровью, а также широким спектром применения.

Чаще всего владельцы домашних животных обращаются в клинику с такими жалобами на состояние своих питомцев, как:

  • появление высыпаний на теле;
  • ранки и другие следы поражения паразитами;
  • травмы конечностей, других органов;
  • ухудшение общего состояние;
  • резкая потеря веса, потеря аппетита;
  • профилактический осмотр (рекомендуется проходить ежегодно, особенно для питомцев, живущих в квартирах, домах вместе с людьми).

От качественно проведенной диагностики зависит эффективность подобранного лечения, а также возможность предотвратить развитие осложнений.

Туда

Роль УЗИ мягких тканей в лечение переломов костей у детей

Leave a Comment

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Сайт сделан веб-студией Moreletto - Создание и продвижение сайта | Для писем | О сайте | Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности

© 2022 novayasamara.ru