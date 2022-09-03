Диагностическое оборудование в ветеринарной клинике

Каждый владелец домашних животных знает, как тяжело определить, что происходит с его питомцем во время болезни. Некоторые пытаются самостоятельно наблюдать за животным, стараются определить симптомы, диагностировать заболевание и даже подобрать лечение.

К сожалению, это может привести лишь к утрате времени и усугублению симптомов. Намного разумнее сразу обратиться в ветеринарную клинику за обследованием у специалистов. Тем более что в современных центрах есть все необходимое оборудование, позволяющее диагностировать любые патологии у животных.

Оборудование в ветеринарных клиниках

В современных клиниках есть диагностическое оборудование, позволяющее получить полную картину о состоянии животного и определить диагноз. В каждом центре есть:

УЗИ аппараты;

рентген аппараты;

ЛОР инструменты;

устройства для ИФА;

микроскопы;

анализаторы биохимические, гематологические, другие, реагенты для проведения анализов;

хирургическое оборудование, в том числе электрокоагуляторы, анестезиологические устройства, другие;

аппараты для дезинфекции.

Эти аппараты и оборудование применяются как в кабинетах диагностики, так и в лабораториях. После первичного осмотра и сбора анамнеза врач назначает необходимое для постановки диагноза обследование.

Оборудование для ветеринарной клиники

Стоимость оборудования высокая, особенно когда необходимо обустроить клинику и/или лабораторию с нуля. Приобретать дешевые варианты бессмысленно, так как их качество оставляет желать лучшего. К тому же, стоимость ремонта и устранение неисправностей также обходится недешево.

Наиболее простой способ, как приобрести нужное оборудование для диагностики — это купить в рассрочку на 12 месяцев. Такой способ позволяет разделить сумму выплат на части и гасить долг постепенно. Имея все необходимое оборудование, можно сразу использовать его в работе, а, значит, стоимость сразу же начнет окупаться.

Оборудование, необходимое при наиболее распространенных заболеваниях

Наиболее востребованными являются аппараты для ультразвуковой диагностики. Они позволяют выявить отклонения и патологические изменения внутренних органов и систем организма животных уже на ранних стадиях. УЗИ-сканеры отличаются безопасностью, ведь воздействие ультразвука ничем не угрожает здоровью, а также широким спектром применения.

Чаще всего владельцы домашних животных обращаются в клинику с такими жалобами на состояние своих питомцев, как:

появление высыпаний на теле;

ранки и другие следы поражения паразитами;

травмы конечностей, других органов;

ухудшение общего состояние;

резкая потеря веса, потеря аппетита;

профилактический осмотр (рекомендуется проходить ежегодно, особенно для питомцев, живущих в квартирах, домах вместе с людьми).

От качественно проведенной диагностики зависит эффективность подобранного лечения, а также возможность предотвратить развитие осложнений.