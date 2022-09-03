Диагностическое оборудование в ветеринарной клинике

Каждый владелец домашних животных знает, как тяжело определить, что происходит с его питомцем во время болезни. Некоторые пытаются самостоятельно наблюдать за животным, стараются определить симптомы, диагностировать заболевание и даже подобрать лечение.
К сожалению, это может привести лишь к утрате времени и усугублению симптомов. Намного разумнее сразу обратиться в ветеринарную клинику за обследованием у специалистов. Тем более что в современных центрах есть все необходимое оборудование, позволяющее диагностировать любые патологии у животных.
Оборудование в ветеринарных клиниках
В современных клиниках есть диагностическое оборудование, позволяющее получить полную картину о состоянии животного и определить диагноз. В каждом центре есть:
- УЗИ аппараты;
- рентген аппараты;
- ЛОР инструменты;
- устройства для ИФА;
- микроскопы;
- анализаторы биохимические, гематологические, другие, реагенты для проведения анализов;
- хирургическое оборудование, в том числе электрокоагуляторы, анестезиологические устройства, другие;
- аппараты для дезинфекции.
Эти аппараты и оборудование применяются как в кабинетах диагностики, так и в лабораториях. После первичного осмотра и сбора анамнеза врач назначает необходимое для постановки диагноза обследование.
Оборудование для ветеринарной клиники
Стоимость оборудования высокая, особенно когда необходимо обустроить клинику и/или лабораторию с нуля. Приобретать дешевые варианты бессмысленно, так как их качество оставляет желать лучшего. К тому же, стоимость ремонта и устранение неисправностей также обходится недешево.
Наиболее простой способ, как приобрести нужное оборудование для диагностики — это купить в рассрочку на 12 месяцев. Такой способ позволяет разделить сумму выплат на части и гасить долг постепенно. Имея все необходимое оборудование, можно сразу использовать его в работе, а, значит, стоимость сразу же начнет окупаться.
Оборудование, необходимое при наиболее распространенных заболеваниях
Наиболее востребованными являются аппараты для ультразвуковой диагностики. Они позволяют выявить отклонения и патологические изменения внутренних органов и систем организма животных уже на ранних стадиях. УЗИ-сканеры отличаются безопасностью, ведь воздействие ультразвука ничем не угрожает здоровью, а также широким спектром применения.
Чаще всего владельцы домашних животных обращаются в клинику с такими жалобами на состояние своих питомцев, как:
- появление высыпаний на теле;
- ранки и другие следы поражения паразитами;
- травмы конечностей, других органов;
- ухудшение общего состояние;
- резкая потеря веса, потеря аппетита;
- профилактический осмотр (рекомендуется проходить ежегодно, особенно для питомцев, живущих в квартирах, домах вместе с людьми).
От качественно проведенной диагностики зависит эффективность подобранного лечения, а также возможность предотвратить развитие осложнений.