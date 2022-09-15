Интересные предложения для клиентов «Виталюр»: чем привлекают покупателей в эту торговую сеть

Магазины «Виталюр» есть в самых разных уголках Беларуси. Где-то они занимают более солидные торговые площади, где-то более скромные помещения, но формат самой торговой сети всегда остается одинаковым. Наиболее привлекательным для клиентов является то, что в этой фирменной сети маркетов всегда есть действительно заманчивые предложения по приобретению различных изделий и продуктов питания.

Бонусы каждый месяц встречают покупателей в торговой сети

Для шопоголиков, которые прекрасно знакомы с ассортиментом «Виталюра» или только начинают свои клиентские отношения с этим магазином, здесь предусмотрены постоянные выгодные предложения.

Ежемесячные акции на самые востребованные товары. Речь о продуктах питания и бытовой химии. Гость торговой сети имеет возможность заранее изучить ассортимент магазина и ознакомиться с наиболее выгодными предложениями в определенный период времени по специальным печатным каталогам и сборникам акционных предложений в электронном формате.

Интересные продажи, которые проводятся только раз в год. К примеру, «Чёрная пятница» востребована у клиентов, которые уже не первый год совершают покупки в этой торговой сети. Здесь довольно заманчивые по размеру скидки, что позволяет многим гостям приобрести те изделия, с которыми очень давно хотелось познакомиться, но цена была слишком высока.

Разумная экономия при приобретении в предлагаемом формате «2 товара по цене 1». Очевидная выгода получается не только для клиента, но и для самой торговой сети. Складские помещения каждой торговой точки ограничены, по этой причине размещать большое количество продукции просто негде. Если некоторые позиции раскупаются хуже или были заказаны в большем объеме, чем требовалось, волшебное предложение по покупке двух изделий по стоимости одного станет спасением для магазина.

Узнать о распродаже или даже воспользоваться дисконтом по специальной карте клиента можно в любой точке «Виталюра», поскольку все магазины объединены в единую по Беларуси сеть. Покупка в этом магазине всегда обойдется дешевле, если внимательно изучить каталог предложений, сравнить стоимость товаров разных торговых марок и подобрать идеальный вариант для наполнения своей продуктовой корзины. Покупая товары по акции, можно экономить существенную часть семейного бюджета и распределять оставшиеся средства на нечто не менее важное и полезное, чем продукты питания.