Основные преимущества топливных брикетов

Вот и закончилось лето, приближаются холода. Пора задуматься об обеспечении тепла во время холодной зимы. Для владельцев квартир отопительный сезон подразумевает открытие вентиля на трубах и оплату коммунальных услуг. Владельцам частных домов стоит побеспокоится о том, чтобы подобрать сырье для отопления жилья.

Некоторые люди до сих пор не изменяют традициям наших предков и обогревают свои помещения с помощью топки дровами. Это удобно и практично. Стоит лишь знать, какие породы деревьев дают больше тепла во время горения. Более современным прототипом дров стали топливные брикеты. Брикеты — это спрессованная из отходов растений масса, которая имеет разный вид. Они подходят как для использования в домашних условиях, так и для производственных масштабов.

Разновидности продукции

Топливные брикеты отличаются друг от друга по форме. Выделяют несколько видов брикетов:

Многоугольные евродрова. Такой вид брикетов не только поддается воздействию пресса, но и проходит обработку огнем, что и создает свойственную им темную корочку).

Брикеты в форме прямоугольника. Изделия имеют компактную и удобную форму.

Цилиндрические брикеты. Иногда имеют отверстие внутри. Внешний вид таких изделий напоминает привычные дрова.

Превосходство брикетов над обычными дровами

Брикеты постепенно становятся более востребованными и доступными на рынке. В отличие от отопления с помощью дров, использование топливных брикетов не так вредит экологии, так как для их производства не требуется такое огромное количество вырубленных деревьев.

Также брикеты не выделяют много дыма при горении, что уменьшает возможное вредоносное влияние на здоровье человека. Несмотря на компактность, брикеты выделяют гораздо больше тепла, чем дрова, что делает их более экономным вариантом для покупки.

Приобретают брикеты как в оптовых масштабах, так и розничной партией. Это никак не влияет на качество продукции. Главное при приобретении такого товара — найти надежного поставщика. Одним из таких является строительный торговый дом «Бригадир». Этот поставщик имеет собственный сайт brigadirstd.ru, на котором вы сможете выбрать подходящие для вашего дома брикеты, заказать определенное количество продукции и доставку на дом. Если вы сами можете забрать товар, то консультант магазина «Бригадир» может указать вам адрес строительного торгового дома. Здесь на выгодных условиях вы можете купить стройматериалы. Компания предлагает широкий ассортимент продукции. На нее установлены вполне доступные цены. Это позволяет каждому приобрести все необходимое для ремонта и строительства, бытовых потребностей по выгодной стоимости. Если у вас есть вопросы о том или ином товаре, менеджеры предоставят вам подробные консультации.