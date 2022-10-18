Какие альтернативные виды топлива существуют?

Тренд на альтернативные виды топлива набирает обороты. Но не все они показывают эффективность и экономичность, чтобы стать полноценной заменой нефтепродуктам.

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Водород

Лидером по производству водородомобилей сейчас считается японская компания Toyota. Но продажи этого вида транспорта ограничены из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры.

Электричество

Основная масса мировых автопроизводителей взяли курс на полную электрификацию и уже заявили о скором отказе от производства авто с ДВС. Но на фоне более «грязных» традиционных авто «электрички» только на первый взгляд выглядят экологичными и выгодными. Соответствующей инфраструктуры нет во многих странах. В основном автопроизводителям приходится самостоятельно заниматься строительством зарядных станций. Технологии, несмотря на обещания, так и не совершили прорыва и батареи для электрокаров по-прежнему остаются самой тяжелой, малоэффективной и дорогой частью электромобилей.

Запас хода в среднем у бюджетных вариантов не превышает 300 километров, а при работе внутренних систем заряд кончается быстрее.

В России в 2022 году электромобили попали в программы господдержки автопрома. Согласно условиям, на покупку электрокара в кредит можно получить скидку от государства. Но речь идет только о моделях, собранных в России. А таковых сейчас на рынке нет. Эксперты отмечают, что российский рынок электромобилей будет развиваться не в сторону частного владения, а в сторону пополнения автопарков служб такси, курьерских служб, служебных автопарков.

Пока непонятно ситуация и с другими преференциями для владельцев электрокаров. Сейчас они могут бесплатно пользоваться платной парковкой. Для сравнения в Норвегии, где доля «зеленых» авто составляет почти 90%, владельцы «электричек» не платят ряд налогов, могут бесплатно парковаться и пользоваться выделенными линиями. В России пока о таких преимуществах речи не идет.

Биодизель

Биодизель производится из растительного масла. На нем может передвигаться любое авто с дизельным двигателем. Основное преимущество биодизеля — чистый состав и более дешевое производство в сравнении с классическим дизельным топливом. Среди минусов — низкий срок хранения — не более трех месяцев.

Этанол

Этот вид топлива часто добавляют в бензин в теплое время года, чтобы сократить уровень вредных выбросов.

В странах, где нефтепродукты закупаются за рубежом, этанол используют, чтобы сделать бензин дешевле. Но само по себе производство этанола дорогое и в странах, которые сами добывают нефть, производят и продают нефтепродукты, его не используют.

Сжиженный природный газ

Природный газ — это ископаемое топливо. В сравнении с другими ГСМ он выделяется чистотой и экономичностью использования особенно при загородных поездках на дальние расстояния. Поэтому его часто используют грузовые автомобили.

В России не выпускают авто на газу, для перехода необходимо установить специальное оборудование ГБУ. Сделать это нужно в специальной СТО, которая имеет соответствующий сертификат. Новое оборудование необходимо зарегистрировать в ГИБДД.

Оборудовать автомобиль ГБО рекомендуется, если вы совершаете часто длительные поездки за городом. И если закончился гарантийный срок. Иначе он прекратит действовать после установки стороннего оборудования.

Существует еще несколько видов альтернативных видов топлива, которые не доказали свою эффективность, или которые невозможно использовать полноценно из-за несовершенства технологий. К ним относятся: сжатый воздух, жидкий азот, пар, солнечная энергия, аммиак, водоросли, атомная энергия.