Мазут: показатели, состав и способ получения, применение

Мазут — нефтепродукт, выглядящий как черная вязкая субстанция. Ее получают в результате перегонки сырой нефти. Мазут активно используют в нефтеперерабатывающей, сельскохозяйственной, судовой, металлургических областях.

Состав и характеристики

Состав напрямую зависит от качества исходного сырья. Среди основных характеристик выделяют:

вязкость. Она влияет на области применения и условия для транспортировки;

сернистость — процент серы в составе;

зольность;

температура застывания;

выделяемое при сгорании тепло.

Марки

В зависимости от сферы использования выделяют следующие марки:

М-40 — топочный. Его получают из отходов от переработки нефти.

М-100 — топочный. В составе есть газойлевые фракции, керосиновые фракции и специальные присадки.

Ф5 — флотский. Высококачественное топливо с минимальным числом вредных веществ в составе.

Применение

Мазут используют в качестве:

котельного и бункерного топлива в системах индивидуального отопления домов,

топлива для спецтехники и силовых агрегатах, технологических промышленных установках;

флотского мазута для морских и речных судов;

топлива в фермерских хозяйствах;

топлива для систем парового отопления и т.д;

как составная часть при производстве гудрона и битума.

Продукты переработки мазута также активно используются. Среди них:

Котельное топливо. Используется во флоте, котельных и технологических печах.

Моторное топливо. Применяется для ДВС.

Дистиллятные и остаточные масла. Их используют в качестве сырья при производстве гидравлических жидкостей и смазочных материалов.

Транспортировка

Перевозку мазута осуществляют автомобильным и ж/д транспортом. Доставляют нефтепродукт в специальных цистернах, цистернах-прицепах, термосах и полуприцепах.

Мазут относится к опасным веществам, поэтому перевозить его могут только организации и водители, имеющие специальные разрешения и лицензии.

На длительные расстояния транспортировать нефтепродукт удобнее по трубопроводу.

Правила хранения

Как и любой другой нефтепродукт, относящийся к опасным веществам, мазут хранят в герметичных резервуарах в хорошо проветриваемых помещениях. Время хранения не должно превышать пяти лет.

Для поддержания необходимых характеристик, резервуары подогревают. Также резервуары должны быть оснащены тепловой изоляцией, для сокращения потерь тепла в окружающую среду.

Резервуары, в зависимости от типа хранения, бывают наземные, полунадземные, подземные.

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Мазут на российском и мировых рынках

В мире падает спрос на мазут, так как в тренде низкосернистое топливо, которого нужно меньше для производства тепла и электроэнергии. Также популярность пользуется газ для отопления.

Аналитики считают, что спад продаж продолжится, но процесс будет плавным. Так как на гибридное топливо страны переходят медленно.

Самый высокий спрос сейчас наблюдается в Сингапуре и Китае.

Что касается нашей страны, то тут также сокращается производство топочного мазута. Среди основных причин эксперты называют пандемию и развитие технологий.

Сейчас доля всех нефтепродуктов, среди них и мазута, в работе российской электроэнергетики не превышает трех процентов. Основное топливо в этой сфере — природный газ. Второе место занимает уголь, на котором работают сибирские ТЭС и ТЭЦ.

Как судовое топливо мазут также начала сдавать свои позиции. В 2020 году международные морские организации приняли новое правило, чтобы снизить выбросы серы в мировые воды. Новые требования сокращают нормы содержания серы во флотском мазуте.