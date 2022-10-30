Почему посудомоечная машина не сливает воду. 3 причины

Бытовая техника которая работает с подключением от воды — это посудомоечные и стиральные машинки. Они расчитаны на работу в определённых режимах. Небрежное отношение и использование не по инструкции приводит к их поломкам. По статистике сервисного центра который производит ремонт посудомоечных машин в Красногорске, чаще всего в бытовой технике данного типа случается засор в сливной системе или в шланге слива воды. Если говорить про стиральную машину, то из карманов одежды попадают в сливную систему скрепки, монеты, также отрываются пуговицы, зубочистки и другая мелочь, которая застревает, в основном насосе или в сливной системе: в патрубках или шланге, и не дает воде сливаться.

3 Причины, по которым посудомоечная машина плохо сливает воду

1) Не каждый пользователь читает руководство по эксплуатации перед тем, как запустить посудомойку в работу. А самое главное правило при эксплуатации такой техники является то, что перед закладкой посуды в неё, нужно обязательно счищать крупные остатки пищи. Многие владельцы техники пренебрегают этим важным правилом. И из-за этого забивается сливная система остатками еды, а качество мойки ухудшается и не сливается вода.

2) Также неправильная расстановка посуды приводит к тому, что она бьётся. Чаще всего это хрупкие стаканы. Осколки стекла попадают в слив, тем самым нарушая работу циркуляционного и сливных насосов.

3) Третий вариант не зависит от действий человека. Накопление жировых остатков в сливной системе ведёт к постепенному уменьшению прохода в патрубках и напор сливаемой отработанной воды уменьшается. При этом по программе не опустошается поддон от воды и компьютер посудомойки сигнализирует о том, что за заданное время вода не слилась. Поэтому дисплейный модуль выдает ошибку и мойка останавливается.

Засор и осколки посуды это поломка, которая происходит по вине человека. Для устранения последствий таких неисправности придётся вызывать мастера на дом из сервисного центра. А от жировых наслоений в патрубках посудомоечной машины можно легко избавиться самостоятельно. Для этого нужно раз в месяц запускать мойку-чистку посудомоечной машины специальными средствами. То есть запускается программа мойки на высокой температуре без посуды со специальным чистящим средством. Оно очищает жировой налёт внутри посудомойки, тем самым продлевая срок её службы.

Статья предоставлена сервисом по ремонту бытовой техники «Красногорск Мастер» www.krasnogorsk-master.ru