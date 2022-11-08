5 самых эффективных методов рекламы в городе

Продвинуть бизнес в крупном городе сложно, что обусловлено жесткой конкуренцией практически в каждой сфере. Хотя задача непростая, но вполне решаемая, если знать, какие каналы распространения информации являются наиболее эффективными.

Рассмотрим несколько вариантов, которые позволят прорекламировать компанию, бренд, товары или услуги среди жителей мегаполисов и получить от этого максимальный результат.

Реклама в лифте

Пространство лифта ограниченно, поэтому, когда люди им пользуются, они неосознанно цепляются взглядом за яркие изображения, изучают сообщения на листовках. Поскольку количество контактов значительное, информация откладывается в памяти. Правило работает при условии, когда рекламное пространство выполнено со вкусом. К примеру, реклама в лифтах в Самаре, которую предлагает агентство «Самирес», размещается в рамках закона, оформляется антивандальными рамками, которые сложно повредить.

Почтовая рассылка

Вариант адресной рассылки не стоит списывать со счетов, поскольку он остается одним из наиболее дешевых способов продвижения. Затраты на печать буклетов или проспектов обычно невысокие, расходы на оплату услуг разносчиков тоже незначительные. Наибольшую отдачу от вложений удастся получить, если рекламировать таким способом бытовые услуги.

Щиты на улицах

Традиционная наружная реклама трансформировалась, стала более стильной, менее навязчивой, но при этом цепляющей взгляд. Поскольку щиты располагаются в различных городских локациях, транслируемые объявления характеризуются повышенными показателями охвата аудитории. Современные технические ресурсы помогают сделать такую рекламу полезной: на щитах дополнительно располагают бегущую строку или табло, показывающее время и дату.

Реклама на транспорте

Городские автобусы и маршрутные такси остаются востребованным форматом для размещения рекламной информации. Преимущества такого канала связи с целевой аудиторией состоят в нескольких моментах:

расширенный охват потребителей;

динамичность, которая привлекает внимание;

неограниченные возможности для креатива;

незначительные затраты на изготовление и размещение.

Распространение листовок

Подобный формат взаимодействия с представителями целевой аудитории считается особенно эффективным, когда речь идет об открытии нового магазина, о специальных акциях, запуске распродаж, обновлении ассортимента. За счет грамотного оформления листовки удается привлечь внимание людей, повысить посещаемость рекламируемой фирмы и ее продажи.