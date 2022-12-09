Услуги оценочной компании 1Капиталь

В условиях нестабильной экономики большое значение имеет правильная оценка собственности. Продавая квартиру или бизнес, можно продешевить и упустить серьёзную прибыль. Также объективная оценка важна в случае покупки недвижимости. Покупающей стороне может быть предложена завышенная стоимость. Неспособность правильно оценить имущество чревата переплатой. Чтобы избежать неприятных ситуаций и потери средств, многие люди обращаются в независимые оценочные организации.

Компания «1Капиталь» https://ce-na.ru/ — это надежный помощник в вопросах оценки различных вариантов имущества, бизнеса, интеллектуальной собственности. Если планируется продажа или покупка недвижимости, аренда земли, можно обратиться к опытным экспертам. Специалисты помогут получить объективное представление о ценности имущества. Благодаря правильной оценке можно избежать ненужных затрат, исключить убытки.

Оценка коммерческой недвижимости

Одним из направлений работы компании является оценка коммерческой недвижимости. Эксперты с пятилетним стажем работы определяют истинную стоимость торговых помещений, офисов и прочих подобных объектов. В своей работе они придерживаются современных методов оценки. Компания реализует оценочные проекты в сжатые сроки. Специалисты осуществляют бесплатную поддержку отчётов. К ним можно обратиться в самых сложных ситуациях — организация успешно выполняет задачи, с которыми не могут справиться её конкуренты.

Оценка коммерческой недвижимости необходима во многих случаях. Например, в ней часто нуждаются бизнесмены, решившие арендовать или сдать в аренду объекты. Также в оценочных услугах заинтересованы лица, делающие имущественный взнос, оформляющие кредит, участвующие в судебных спорах.

Оценка земельных участков

Организация «1Капиталь» специализируется на оценке земельных участков. Она определяет полезность территорий, исходя из целей их использования. Если необходимо решить вопросы, связанные с налогообложением, специалисты определят кадастровую стоимость участка. К ним можно обратиться для расчёта рыночной или залоговой стоимости земли. Эксперты помогут определить ценность территории инвесторам. В зависимости от направления оценки компания использует соответствующие методы и инструменты. Например, во время расчёта стоимости сотрудники придерживаются метода предполагаемого использования, задействуют сравнительный подход.

Оценка земельных участков — это процедура, необходимая для решения вопросов залогового кредитования, оспаривания сделок, продажи объектов.