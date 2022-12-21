Как недорого утеплить окна и балконы?

Утепление балкона или лоджии — обязательная процедура, если вы хотите получить комфорт в помещении и защитить квартиру от проникновения холода с улицы. Выбор технологий для проведения подобных работ огромный. Но, если хотите сэкономить, предлагаем воспользоваться следующими решениями.

Использовать монтажную пену

Наиболее дешевый вариант избавиться от щелей на лоджии — заделать их монтажной пеной. Для этого понадобится купить материал (продается во флаконах разного объема) и пистолет для нанесения. Выбирать следует продукты, стойкие к влаге и перепадам температуры. Заделывая щели, учитывайте, что пена расширяется и увеличивается в объеме, поэтому наносить ее нужно в небольшом количестве. После затвердевания лишние части обрезают, для защиты от ультрафиолета поверх монтажной пены рекомендуется наклеить пластиковые накладки.

Наклеить на окна энергоэффективную пленку

Еще один бюджетный способ утеплить лоджию — обклеить стекла теплосберегающей пленкой. Она отражает инфракрасные лучи, тем самым не допускает потерь тепла. Если вместе с этим использовать уплотнитель для оконных рам, то удастся относительно дешево и практично решить проблему теплоизоляции. Но такой способ утепления недолговечный.

Обратиться к профессионалам

Когда теплоизоляцию выполняют инженеры с опытом, это гарантирует получение качественного результата. Может показаться, что по стоимости это не самый лучший вариант. Однако это ошибочное мнение.

Например, на сайте balkon-plus63.ru удастся заказать балконные конструкции под ключ, сэкономив ресурсы на закупке материалов, поиске подрядчиков. Кроме того, когда утеплением занимаются профессионалы, они:

персонально оценивают каждый объект и предлагают решения, которые действительно необходимы;

закупают отделочные материалы по партнерским ценам;

обеспечивают доставку стройматериалов в Самаре, поднимают на этаж;

проводят подготовительные мероприятия (снимают устаревшую обшивку, укрепляют конструкции, если нужно);

по окончании ремонта собирают и вывозят мусор.

Выполнить часть работ самостоятельно

Частичная экономия достигается также за счет того, что не все работы можно поручать профессиональным мастерам. Например, сократить расходы удастся, если самостоятельно снять старую отделку, подготовить объект к последующему ремонту. Некоторые работы в рамках финишного оформления пространства тоже можно провести самостоятельно: уложить напольное покрытие, установить полки или смонтировать мебель, обшить поверхности сайдингом. Подобный вариант подойдет в том случае, если у вас имеется опыт строительства и ремонта. Иначе рисковать не стоит, чтобы не пришлось потом все переделывать.