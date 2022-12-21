Сколько дней готовится тест днк в Самаре?

Технология исследования ДНК сегодня является очень востребованной. Ее преимущества — скорость и точность. Чтобы выяснить подробности о своем генеалогическом древе, установить родство даже между двоюродными и троюродными родственниками по материнской линии, или вступить в наследство, даже если при жизни не было документально подвержено родство, необходимо провести ДНК исследование. Генетические тесты также дают возможность осуществить своевременную профилактику заболевания и ускоряет уточнение любых спорных данных. Подробнее о генетических анализах можно узнать здесь.

Какие сроки анализа ДНК возможны при проведении в лаборатории Medical Genomics (Медикал Геномикс)

На скорость выполнения анализа влияет ряд факторов.

Детали исследования.

Оборудование лаборатории.

Используемая технология.

Виды аппаратуры и праймеры (реактивы)

Анализ на установление родства может проводиться в любой момент обращения клиента. Тогда как, например, НИПТ (неинвазивный перинатальный тест) требует проведения исключительно на определенном сроке. Оптимальным считается время после десятой недели беременности — только с этого срока в женской крови начинают появляться фетальные клетки плода.

Помимо этого, если в лаборатории осуществляется только забор биологических проб, а для исследования образцы нужно отправлять в другое место, то сроки анализа увеличиваются.

Генетическая лаборатория Medical Genomics предлагает широкий спектр услуг по проведению различных видов анализов ДНК, а именно:

Более 30 наименований генетических услуг;

забор биологических проб;

проведение тестов ДНК на базе собственной генетической лаборатории;

расшифровка результатов и предоставление официального документа с юридической силой.

В распоряжении лаборатории — современное высокоточное оборудование. В штате — опытные и квалифицированные эксперты-генетики, биологи и т.д. Благодаря этому, все тесты — максимально достоверные и проводятся в минимальные сроки.

Сколько по времени длится тест ДНК

Разберем пример с ДНК тестом на отцовство: сначала следует собрать биоматериал. Для этого берутся клетки буккального эпителия: ватной палочкой проводят с внутренней поверхности обеих щек. Это можно сделать как в лаборатории, так и дома.

При самостоятельном заборе материала дома, нужно учитывать дополнительное время на то, чтобы заказать бесплатный набор для тестирования и доставить материал в лабораторию. Сама процедура взятия мазка занимает всего пять минут.

При невозможности получить стандартный образец, можно предоставить волосы с неповрежденными волосяными луковицами, ногти, одежду с пятнами крови или спермы или зубную щетку. Если используются стандартные биоматериалы, то срок исследования на отцовство 3 рабочих дня с момента поступления образцов в лабораторию, если используются нестандартные материалы, то прибавляйте еще 2 рабочих дня. Все детали уточните у менеджеров лаборатории Медикал Геномикс, поскольку каждая ситуация, где необходим тест ДНК — индивидуальна.

Сколько времени занимает тест ДНК в лаборатории

Наша лаборатория — аккредитованная компания с необходимыми лицензиями, современным оборудованием и квалифицированным персоналом, благодаря чему генетическая экспертиза проводится в минимальные сроки. В случаях острой необходимости, время исследования сокращается до одних суток. Причем, высокое качество гарантируется, независимо от сроков: результат всегда будет точным и объективным. Срок действия — неограничен.

Узнайте все подробности по телефону горячей линии лаборатории Медикал Геномикс 8 800 775 41 94.