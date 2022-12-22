Особенности изготовления и характеристики вяленой икры макруруса

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Рыбная продукция подвергается самой разнообразной переработке. При активном использовании традиционных способов засолки достаточно востребованным является процесс вяления. Данная технология существенно продлевает срок хранения переработанных продуктов, обеспечивает их питательность и придает яркий насыщенный вкус. Активно используется в отношение не только тушек макруруса, но и икры. Обработке подвергается мелкая частиковая икра в целых ястыках.

Технология производства

Процесс изготовления прост и не вызывает трудностей. Он включает:

  • Предварительную подготовку рыбы. Тушку разделывают. Достают ястык с икрой, обеспечивая его целостность;
  • Ястык немного мнут, солят и помещают под пресс на время, установленное технологической документацией;
  • Заготовку вынимают и отправляют вялиться. Для этого выбирается помещения с хорошей циркуляцией воздушного потока и не имеющего доступа солнечных лучей.

По мере просаливания икринок и последующего вяления обеспечивается их созревание. Образуется особая микрофлора, выделяющая молочную кислоту, которая и придает готовому продукту специфический вкус. В результате вяленая икра сразу узнается ценителями. Вкусовые характеристики усиливаются

Характеристики вяленой икры

Вкусовые параметры и качество готового продукта напрямую зависят от используемой рецептуры. Важное значение имеют:

  • Количество добавляемой соли;
  • Условия, в которых осуществляется вяление;
  • Продолжительность процесса.

Некоторые производства используют специальное оборудование, позволяющее повысить производительность процесса. Это так называем сушильные машины. Они существенно повышают скорость процесса, но при этом существенно ухудшают характеристики готового продукта. В некоторых случая появляется горчинка, которая нравится не многим.

Сама икра получается качественной и безопасной, так как в процесс приготовления используется только соль. В готовом продукте содержится около 7% белка и менее 1% жира. Это оптимальное соотношение для обеспечение подходящих вкусовых характеристик. Это делает продукт востребованным у любителей пенного напитка. Многие покупают ее не только как закуску к пиву, но и как самостоятельный продукт.

На сайте https://alianc.su/ можно найти много полезной информации про вяление икры и других продуктов. Это позволит оценить преимущества продукта по сравнению с множеством других аналогичных закусок.

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