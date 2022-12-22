Особенности изготовления и характеристики вяленой икры макруруса

Рыбная продукция подвергается самой разнообразной переработке. При активном использовании традиционных способов засолки достаточно востребованным является процесс вяления. Данная технология существенно продлевает срок хранения переработанных продуктов, обеспечивает их питательность и придает яркий насыщенный вкус. Активно используется в отношение не только тушек макруруса, но и икры. Обработке подвергается мелкая частиковая икра в целых ястыках.

Технология производства

Процесс изготовления прост и не вызывает трудностей. Он включает:

Предварительную подготовку рыбы. Тушку разделывают. Достают ястык с икрой, обеспечивая его целостность;

Ястык немного мнут, солят и помещают под пресс на время, установленное технологической документацией;

Заготовку вынимают и отправляют вялиться. Для этого выбирается помещения с хорошей циркуляцией воздушного потока и не имеющего доступа солнечных лучей.

По мере просаливания икринок и последующего вяления обеспечивается их созревание. Образуется особая микрофлора, выделяющая молочную кислоту, которая и придает готовому продукту специфический вкус. В результате вяленая икра сразу узнается ценителями. Вкусовые характеристики усиливаются

Характеристики вяленой икры

Вкусовые параметры и качество готового продукта напрямую зависят от используемой рецептуры. Важное значение имеют:

Количество добавляемой соли;

Условия, в которых осуществляется вяление;

Продолжительность процесса.

Некоторые производства используют специальное оборудование, позволяющее повысить производительность процесса. Это так называем сушильные машины. Они существенно повышают скорость процесса, но при этом существенно ухудшают характеристики готового продукта. В некоторых случая появляется горчинка, которая нравится не многим.

Сама икра получается качественной и безопасной, так как в процесс приготовления используется только соль. В готовом продукте содержится около 7% белка и менее 1% жира. Это оптимальное соотношение для обеспечение подходящих вкусовых характеристик. Это делает продукт востребованным у любителей пенного напитка. Многие покупают ее не только как закуску к пиву, но и как самостоятельный продукт.

На сайте https://alianc.su/ можно найти много полезной информации про вяление икры и других продуктов. Это позволит оценить преимущества продукта по сравнению с множеством других аналогичных закусок.