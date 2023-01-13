Какие запчасти для гранулятора понадобятся при поломке: советы специалистов

Для переработки сыпучей кормовой смеси в специальные гранулы требуется дополнительная техника, именуемая гранулятором. Это оборудование позволяет сохранить около восьмидесяти процентов пищевой ценности кормов, которые используются в сельском хозяйстве. Но, как и любое оборудование, техника может выходить из строя. Чтобы обеспечить быстрый ремонт, под рукой нужно иметь запчасти для грануляторов. Необходимые узлы помогут быстро восстановить работу оборудования и сократить финансовые потери, поэтому комплектующие лучше иметь в запасе.

Какие детали купить?

Чтобы обеспечить бесперебойную работу гранулятора, нужно иметь минимальный, но очень необходимый набор запчастей. Важно понимать, что такие узлы не заменить, они должны быть идентичными и подходить исключительно для той модели техники, которую вы используете в своем хозяйстве. Именно поэтому бывалые фермеры, которые уже сталкивались с неприятными ситуациями поломки, советуют всегда иметь под рукой запчасти для грануляторов.

Рассмотрим, что же купить, и какими характеристиками обладают те или иные детали:

Матрицы — это непосредственно те кольца, через которые проходит сырье, чтобы получить нужную форму и объем. Стоит ли говорить, как важна такая запчасть, если работающая придет в негодность? Внешне деталь представляет собой кольцо или пластину, через отверстия которой и проходят гранулы. Примечательно, что матрицы можно менять не только при поломке, а и для того, чтобы изменить размер получаемых гранул, поэтому в запасе лучше иметь несколько матриц различного размера. При выборе матрицы учитывайте не только ее конфигурацию — обратите внимание на материал, из которого изготовлена запчасть. Если выбираете круглую деталь, обратите внимание, что она должна выдерживать существенное давление, в противном случае сетка матрицы придет в негодность.

Для стабильной работы гранулятора понадобятся и такие мелкие детали, как шпильки, шайбы, приводные ремни и ступицы, а также крепкие хомуты.

Вальцы — важный элемент гранулятора, запчасть которого должна обязательно быть в запасе. Изнашиваются в первую очередь обечайки. Суть работы вальцов — проталкивание сырьевой смеси в матрицу. Покупая запчасти, обратите внимание на тип насечек — косые, перфорированные или прямые, и выбирайте тот, который подходит для вашей модели гранулятора.

Ножи для нарезки — предназначены для срезания выходящих из матрицы гранул. Чаще всего такие ножи просто тупятся, но в редких случаях могут и ломаться. Для обеспечения бесперебойной работы гранулятора среди запчастей имейте несколько ножей.

Ролики — еще одна важная запчасть для гранулятора, на которую стоит обратить внимание. Ролики непосредственно взаимодействуют с сырьем, что приводит к повышенной нагрузке на деталь и преждевременному ее изнашиванию. При подборе запчасти учитывайте типоразмер детали, чтобы они идеально присоединились в процессе замены.

Шкивы — еще один важный вид детали. Размер и диаметр шкива могут быть разными, поэтому заранее уточняйте нужные параметры вашего агрегата.

Чтобы гранулятор работал долго и бесперебойно, обеспечивайте технику только качественными запчастями от производителя и соответственно модели. На странице https://rostov.ap-nn.com/ вы можете найти все необходимые запчасти отличного качества.