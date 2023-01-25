Что такое панель бронирования переговорной комнаты?

Переговоры — важнейший элемент ведения бизнеса. Отдельное помещение необходимо для обеспечения комфортной обстановки и информационной безопасности. Бронирование переговорной через секретаря или корпоративный портал — устаревший и неэффективный метод. Более продвинутым методом является резервирование комнаты переговоров через специальную панель, которую разрабатывают персонально для клиента, учитывая все его пожелания. Подобная панель бронирования представляет собой устройство со специально предустановленным набором инструментов.

Зачем нужен планшет для бронирования переговорной?

Рассматриваемое устройство решает одну из самых распространенных проблем в офисах: недостаток времени на оценивание текущей обстановки. Благодаря планшетам сотрудники всегда в курсе текущей ситуации. К примеру, они точно могут знать, занята та или иная комната и когда она освободится. Сам планшет для бронирования переговорной комнаты устанавливается перед входом в конференц-залы и прочие помещений. И все, что остается сделать желающему забронировать зал, — это подойти к переговорной и взглянуть на панель управления.

Система, по которой работает большинство из таковых приборов, проста. Перед началом брони сотрудник должен узнать статус зала, если текущий цвет экрана красный — занят, если зеленый — свободен (так функционирует большинство девайсов схожего рода). Есть модели с расширенным функционалом, где на основе учета расписания другого человека можно выстраивать персональный рабочий график. Так проявляется еще одно крутое качество панелей — гибкость в применении.

Панель бронирования переговорной комнаты UnSpot

В процессе выбора продукта придется оценить сотню вариантов и отсеять десяток «лузеров». Особенно четко это проявляется сейчас, когда рынок IT переполнен разными решениями, причем их качество не всегда удивляет в положительном ключе. Тем не менее, выбирать первый попавшийся товар — не лучшее решение. Рекомендуем затратить чуть больше времени на поиск годного варианта, чтобы потом не обзавестись дополнительными проблемами, которые обязательно возникнут при неосознанном выборе.

Чтобы облегчить страдания, от себя рекомендуем обратить внимание на UnSpot — продукт, относительно недавно появившийся на рынке, но уже имеющий спрос и пул клиентов. Сервис предлагает быстрое и качественное бронирование необходимых офисных зон даже удаленно, ведь систему можно установить на любое устройство (ПК, смартфон, планшет). UnSpot отображает статус переговорных в Real-Time, за счет чего можно выстроить персональный рабочий график с учетом имеющихся данных. Пользователю больше не требуется выходить и проверять, свободен ли тот или иной зал — зашел в приложение, увидел, принял решение.