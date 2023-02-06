SMM-продвижение: что это такое + ТОП лучших сервисов

SMM-продвижение: что нужно знать

Создать бизнес-аккаунт в Инстаграм*, группу в ВКонтакте или завести профиль в Фейсбуке или Телеграм — это лишь полдела, чтобы успешно развивать бизнес в соц сетях, их ещё нужно «раскрутить», сделать популярными и посещаемыми.

В этом вам поможет SMM продвижение, что звучит как «сошиал медиа маркетинг». В свою очередь, эти английские слова означают просто маркетинг (простыми словами реклама), который проводится в социальных сетях.

То есть, это полноценная «раскрутка» аккаунта, проводимая и специализирующаяся на социальных сетях и, использующая их инструменты для продвижения.

Одной из наиболее популярных платформ в современном обществе является Инстаграм*.

Эта соцсеть предлагает удобные встроенные инструменты как платного продвижения, так и возможность использовать некоторые бесплатные способы «раскрутки» своей странички.

Автор: https://niksolovov.ru

Немного подробнее о SMM в Инстаграм*

Продвижение в данной соцсети происходит в несколько этапов, впрочем, как и должен быть устроен любой маркетинг.

Для начала, чтобы понять, кто является вашей целевой аудиторией, какие интересы ей присущи, насколько рекламные объявления ей интересны, необходимо провести анализ этой самой аудитории. Вторым пунктом идет создание рекламного контента, который будет интересен именно вашей целевой аудитории (сокращенно ЦА).

Реклама должна быть привлекательной, такой, которую не хочется побыстрее перелистнуть.

Рекламный пост должен быть лаконичным с красивой яркой обложкой. Также стоит составить режим добавления рекламы, в какой день, во сколько, на какое время она будет размещена.

При продвижении аккаунта неплохо в это же время увеличивать и его аудиторию в целом, главное внимание, конечно, уделяя потенциальным клиентам.

Ваша аудитория должна быть вовлечена в жизнь странички, что выражается в лайках, сохранениях, дочитываниях поста и прочей активной деятельности подписчиков.

Немаловажным аспектом является имидж профиля, а именно самого продавца, интернет-магазина или мастера, если предлагаете какие-либо услуги.

Нужно создать такой имидж аккаунта, чтобы попавший на вашу страничку человек непременно хотел воспользоваться предоставляемой услугой или купить предлагаемый товар.

В профиле должен быть только позитив, возможно добавление акций, скидок, бонусов и прочее. Очень хорошо, если есть реальные отзывы клиентов или покупателей, которыми можно украсить страничку. И в завершении всей работы по продвижению, необходимо сделать анализ результатов проведенного маркетинга.

Специальные сервисы для продвижения

Благодаря специализированным сервисам можно сэкономить много времени и финансов. Если нанимать маркетолога, то ему нужно платить не только непосредственно за рекламу, но и за работу.

Поэтому проще запустить рекламную акцию в приложении и не заморачиваться. Для этих целей существует ряд неплохих сервисов.

Целевая аудитория — потенциальные клиенты

Заниматься продвижением аккаунта в Инстаграм* без определения своей целевой аудитории — это как переливать из пустого в порожнее. Бессмысленно накручивать подписчиков, если они не заинтересованы в том, что предлагает ваша страничка, от таких людей и лайка не дождетесь.

Определив свою целевую аудиторию, можно запускать таргетированную рекламу (от английского слова цель), то есть целевую рекламу, направленную на потенциальных покупателей. Узнав интересы людей, можно адаптировать под них свой товар или предложение, создать специальные акции.

Если вы знаете чего хочет ваша публика, то будет проще формировать рекламу, оформление, направленность постов.

Благодаря анализу ЦА вы можете понять кто входит в её состав, каков возраст, пол, место проживания, интересы этих людей и прочее.

Получив эти сведения, можно сделать ряд персонализированных предложений по различным группам вашей ЦА, соответственно, публика будет более лояльно относится к интересным для них предложениям.

Такая тенденция поможет создать положительный имидж профиля, продукта, услуги. Таким образом, реклама, созданная целенаправленно, возымеет больше действия на ЦА и принесет максимум пользы и вовлеченности потенциальных клиентов.

Качественное оформление аккаунта — залог успеха

Всем известно народное изречение «встречают по одежке», так же и в Инстаграм*, аккаунт, в первую очередь, оценивают по внешнему виду, то есть оформлению страницы.

Помимо красоты, правильное оформление даст ещё и преимущество в поиске.

Если в имени аккаунта указать ключевые слова, то найти ваш профиль по сфере деятельности будет гораздо легче.

Например, вы занимаетесь кондитерской выпечкой, страничке дали никнейм «moya_pekarnua», а в имени аккаунта (пишется на кириллице) лучше написать: кондитер, выпечка, свежие булочки и прочее, что ближе к теме профиля.

Естественно, аватарку тоже надо подобрать в тему.

Если есть возможность, делайте реальные и уникальные фото, на которых хорошо видно то, чем занимаетесь.

У вас кондитерская — ставьте торт или пироженку на аватар, вы предоставляете какие-либо услуги — сделайте своё фото, чтобы все видели, что вы живой человек, желательно при этом улыбаться.

Позитив всегда привлечет больше людей. Свою ленту старайтесь делать красочной, красивой, но при этом используйте сочетающиеся и не ядовитые цвета.

Можно сделать специальное оформление постов, актуального и сторис, в этом вам поможет великое множество программ для Инстаграма*. Вот некоторые из них, в которых можно подобрать

индивидуальное оформление для постов и сторис:

Не забывайте, что правильно и полноценно заполненный профиль — это залог успеха в продажах и вовлеченности аудитории. Согласитесь, что на красивую и информативную страничку так и хочется заходить снова и снова.

Если у вас есть интернет-магазин или сайт обязательно вставьте ссылку на него в специальном разделе.

При наличии шоурума или оффлайн магазина укажите его адрес, часы и дни работы, другие контактные данные, чтобы у клиентов была вся подробная информация о вашем бизнесе и все доступные варианты коммуникации и заказа продукции.

Ваши публикации — лицо компании

Контент на страничке — ещё один немаловажный аспект успешности вашего аккаунта.

Скачать картинки и текст из сети может каждый, это всем уже приелось и стало не интересным. Сделать вашу страничку уникальной и читаемой помогут настоящие фотографии и грамотное описание к ним.

Если вы можете себе это позволить, то лучшим вариантом будет нанять профессионального фотографа и копирайтера. Но и не имея по началу больших средств, можно сделать свою страничку в Инстаграм* красивой и привлекательной, нужно лишь затратить время.

Вот ещё ряд приложений, чтобы улучшит контент для постов:

Не забывайте ставить грамотные хештеги, подходящие по смыслу к вашей публикации.

Существует формула, по которой комбинация хештегов будет идеальна, следует добавлять под постом «#» в следующей пропорции: 5% высокочастотных (миллионники), 40% среднечастотных (тысячники), 35% низкочастотных (сотенники, хештеги, имеющие узкую специализацию) и 20% совсем узконаправленных хештегов.

Будет здорово, если вы создадите у себя в аккаунте какую-либо акцию, а под каждым постом будете стимулировать аудиторию лайкнуть, сохранить или репостнуть вашу публикацию.

Эти действия создадут активность на страничке, что, в свою очередь, будет способствовать продвижению и увеличению показов и вовлеченности ЦА.

Платить не обязательно

Существует множество сервисов и приложений для продвижения аккаунта. Для того, чтобы пользоваться ими полноценно, нужно заплатить, но не всегда есть возможность и желание — это делать. Продвигать аккаунт можно и подручными способами.

Используйте в своей СММ стратегие не только соц сети но и новые современные платформы https://niksolovov.ru/diskord-nakrutka и не забывайте увеличивать количество подписчиков и лайков.

После заполнения странички контентом и оформления профиля, нужно прилечь как можно больше подписчиков. Существует несколько вариантов бесплатного набора подписчиков:

В Инстаграм* есть группы взаимопомощи, занимающиеся взаимоподписками и взаимопиаром. Периодически там устраивают марафоны подписок. Только не увлекайтесь бессмысленными подписками, если человек не активен взаимно, смело отписываетесь, иначе это будет тормозить развитие аккаунта.

Не пренебрегайте хештегами. Например, вы занимаетесь парфюмом, тогда всегда под постом ставьте соответствующие теги: духи, парфюм, парфюмерия и подобные. Так, заинтересованному в покупке парфюма человеку будет легче вас найти.

Указывайте местоположение вашего бизнеса. Людям, находящимся поблизости, ваш аккаунт покажут одним из первых. Если же ваш бизнес не привязан к месту, можно ставить наиболее популярную геолокацию, где часто бывают жители города. Например, в Москве это Красная площадь, ВДНХ, Парк имени Горького и многие другие.

Платная реклама

Одним из способов smm является реклама. Можно, конечно, договориться с аккаунтом, который тоже ищет продвижения, о взаимной бесплатной рекламе, но, скорее всего, это привлечет не целевую аудиторию, а тех, кто так же хочет поднять свои охваты.

Это даст толчок к продвижению вашей странички, но для бизнеса нужны потенциальные клиенты, а не просто подписчики.

По началу можно подраскрутить аккаунт, нарастить подписчиков, активность, но, в дальнейшем, нужно сделать упор на ЦА.

В Инстаграм* есть встроенный сервис, запускающий рекламу, но он не так эффективен. Лучше создать рекламную кампанию через личный кабинет Фейсбука.

Так вы сможете запустить таргетированную рекламу, направленную на вашу целевую аудиторию. Эта функция, конечно, платная. При этом, можно делегировать данную задачу маркетологу, но и заплатите вы тогда втридорога.

Можно заказать рекламу у продвинутых блогеров с большим количеством подписчиков, но это как кот в мешке, не известно какая аудитория увидит вашу рекламу. Если уж заказывать рекламу такого характера, то выбирать нужно блогеров с тематикой, которая схожа с вашей.

Также можно заказать рекламу в специализированных группах.

К примеру, если вы домашний кондитер, найдите группу по выпечке или более известного кондитера, который согласиться сделать вам рекламу. Всё же лучшим вариантом будут заказать таргетированную рекламу, так ваши вложения окупятся куда лучше.

Необязательно нанимать специалиста

Как видно из приведенных выше пунктов, заниматься SMM продвижением можно и самому, и даже бесплатно. Самое главное в продвижении аккаунта — создать качественный контент и заполнить профиль правильно.

В этом случае подписчики и сами потекут рекой.

Конечно, если есть необходимость как можно быстрее раскрутить страничку, стоит воспользоваться платной рекламой и специальными сервисами, которые подберут именно вашу целевую аудиторию.

Не забывайте, что пользоваться стоит только проверенными сервисами с хорошим рейтингом. Тем не менее, если вести аккаунт из рук вон плохо, постить скучный контент, использовать некачественные и неуникальные картинки или фото, то никакая раскрутка и даже smm маркетолог не помогут.

Любите свою страничку в Инстаграм* и правильно за ней ухаживайте.

*запрещенная в РФ организация, признанная экстремистской