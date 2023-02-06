Кисель быстрого приготовления оптом в ассортименте от производителя «Кунцево»

Кисель, изготовленный компанией «Кунцево», очень вкусный, ароматный и содержит кусочки натуральных фруктов и ягод. Он не требует варки, поэтому его приготовление не займет много времени. Необходимо залить сухой порошок горячей водой и подождать несколько минут, чтобы получить вкусный ароматный напиток.

Употребление этого продукта положительно сказывается на работе человеческого организма. В ассортименте компании «Кунцево» имеется несколько разновидностей киселя, которые отличаются составом и вкусом.

Ассортимент киселя «Кунцево»

В каталоге компании «Кунцево» имеется несколько вкусов киселя:

с малиной;

с клубникой;

с клюквой;

с лесными ягодами.

Продукт расфасован в пакетики, вес которых 20 г. Такое количество киселя подойдет для приготовления нескольких порций напитка для семьи.

В составе продукта присутствуют натуральные фрукты и ягоды. Они выращиваются на собственных фермах компании «Кунцево» в экологически чистых регионах России. Перед изготовлением продукта сырье проходит обработку и сортировку.

Польза киселя для организма человека

Этот напиток полезен для поддержания здоровья человека. Кисель — это вязкая жидкость, которая при употреблении обволакивает слизистую желудка. Благодаря этому создается защитный барьер для пищеварительного органа, что положительно сказывается на его работе. Регулярное употребление киселя способствует заживлению слизистой желудка, поэтому он рекомендуется людям, страдающим заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Напиток назначается как взрослым, так и детям при гастритах, язвах и воспалительных процессах в желудке.

А крахмал, имеющийся в составе, является натуральным пребиотиком. Он способствует восстановлению микрофлоры в кишечнике. Поэтому употреблять кисель можно в период различных заболеваний, при которых страдает микрофлора ЖКТ. Продукт считается низкокалорийным, поэтому подходит для регулярного употребления людям, следящим за своей фигурой. Употреблять напиток можно в любое время дня и ночи, в том числе его можно включить в детский рацион.

Компания «Кунцево» приглашает к сотрудничеству новых партнеров. Выгодная оптовая стоимость продукта понравится любому клиенту. Компания «Кунцево» гарантирует качество киселя быстрого приготвления, что подтверждено сертификатами. Для жителей регионов России возможна доставка. Более подробные условия сотрудничества можно узнать у менеджеров на сайте или позвонив по телефону.