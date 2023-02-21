Птица в доме: содержание и уход

Птица, проживающая под одной крышей с человеком, это интересно и красиво. Такие домашние питомцы приносят в дом гармонию и позитив, а также украшают собой интерьер.

К тому же они не требуют ежечасного внимания, и ухаживать за ними проще, чем за многими другими животными. Птица станет хорошим выбором, если хозяева часто заняты.

Причины, по которым стоит завести птичку дома:

С ней не нужно гулять.

Она хорошо идёт на контакт, но постоянно проводить с ней время необязательно.

Чистить клетку достаточно 2 — 3 раза в неделю, это зависит от её размера и самого питомца.

На некоторое время пернатого питомца можно оставлять одного с запасом корма и воды, попросив знакомых лишь периодически обновлять кормушку.

Чтобы птица вела себя тихо по ночам, достаточно накинуть на клетку непрозрачный платок.

Если вы решили завести птичку, ей потребуется уютное безопасное жилище и полноценное питание. Чтобы птица хорошо себя чувствовала, ей нужны специальные предметы и аксессуары для кормления, игр и соблюдения гигиены. Все это можно подобрать в каталоге АптекиПлюс.

Какие виды птиц распространены в качестве домашних питомцев

Птиц, которые подходят для удобного и несложного содержания дома, довольно много. Всё определяется условиями проживания и тем, какой именно друг вам нужен. Если вам нравятся певчие птицы, можно завести канарейку, чижа, овсянку или щегла. Петь они начинают уже через две недели после покупки, этого достаточно, чтобы привыкнуть к новому месту.

Вы хотите говорящую птицу? Выбирайте самца волнистого попугайчика или жако.

Самки волнистых попугаев и неразлучники не умеют разговаривать, зато очень красивы.

Если вы не хотите тратить много времени на уход за домашними птицами, ваш выбор — амадина, зяблик, щегол. А вот чижи и волнистые попугаи нуждаются в общении и контакте с людьми, поэтому подойдут для семей с детьми. Тем, кто заинтересован в обучении и дрессировке, подойдут кореллы, аратинги, жако.

Что необходимо домашним птицам

Клетка должна быть просторной, надёжной, легко чиститься. Оптимальный вариант — прутья из нержавейки. Чем меньше на ней будет декоративных элементов, тем легче её будет чистить. Ширина дома для питомца должна не менее чем в два раза превышать размах его крыльев. Почти всем птицам требуется возможность перелетать, пусть и на небольшое расстояние.

Ячейки не должны быть слишком мелкими, иначе птица может застрять в них когтями. Если же они будут слишком крупными, появляется риск того, что питомец просунет через них голову и застрянет.

Полезный аксессуар для содержания домашних птиц — пластиковый выдвижной поддон: его удобно вынимать для очистки, не открывая клетку.

Обеспечить гигиену можно просто застелив дно ненужными газетами и журналами: после загрязнения их выбрасывают. Другие варианты гигиенической подстилки: опилки, песок, наполнитель для кошачьего туалета.

Питомцу понадобятся кормушки для корма и подкормки. Многим пернатым необходим минеральный песок и камни, помогающие перемалывать пищу. Можно не приобретать вторую кормушку, а насыпать подкормку на дно.

Птицы не любят пить из глубоких ёмкостей, поэтому воду для них лучше наливать в блюдце, или приобрести специальную поилку, закрепляющуюся на прутьях. Менять воду в поилках желательно не реже раза в день.

Потребуется не менее двух жёрдочек из дерева, диаметром примерно в три четверти обхвата когтей. Для разнообразия можно использовать как обработанные материалы, так и необработанные ветки с корой.

Многие птицы, в частности все виды попугаев, любят чистить перья в воде. Известные производители предлагают купалки стандартных размеров, совпадающие с размером дверцы клетки. Если купалка расположена высоко от пола, вода в ней дольше будет оставаться чистой.

Полезное приспособление — держатель для фруктов. Прикрепив на него кусочки апельсина или яблока, вы предложите вашему питомцу полезную игрушку, которая долго не надоест.

Развлечения и игры

Всем питомцам необходимы игрушки:

Самые распространённые развлечения — это подвески в клетку, изготовленные из дерева, пластика, акрила. Играть в них можно клювом или лапами. Если это качели или лесенки, то по ним ещё и удобно лазить.

К музыкальным игрушкам относятся классические колокольчики, одиночные, или собранные в группы, а также разнообразные погремушки.

Для всех видов попугаев полезны развивающие игрушки, стимулирующие инстинкт поиска еды, их называют фуражиловками. Прежде чем добраться до пищи, питомец должен выполнить определённое действие, например, нажать на рычаг, или покрутить колёсико.

Зеркало раньше считалось обязательным аксессуаром, но в последнее время распространяется точка зрения, что оно мешает питомцу коммуницировать с людьми: в зеркале он видит сородича, которого вполне достаточно для общения. Стоит ли приобретать зеркальце, решает владелец.

В человеческом жилье и при должном уходе птицы себя отлично чувствуют. Касается это как декоративных птиц специального разведения, так и диких. На воле они живут около 3 — 4 лет, а в клетке со всем необходимым для сытой и интересной жизни, — до десяти лет.