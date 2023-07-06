Что такое система автоматического контроля загазованности, кому и зачем она нужна

Система автоматического контроля загазованности (сокращенно САКЗ) — это система, которая состоит из различных датчиков и программных средств, выполняет автоматический контроль и проверку воздушной среды на содержание в ней взрывоопасных и отравляющих газов и оповещает о превышении допустимого уровня таких газов в воздухе, используя для этих целей свет и звук. Сфера применения САКЗ обширна: такие системы устанавливаются на промышленных предприятиях, которые работают с газами и нефтью, на закрытых подземных парковках, а также в домах и квартирах личного пользования, чтобы избежать отравления, пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Из чего состоят САКЗ

Данные системы имеют несколько возможных вариантов исполнения, которые будут отличаться между собой в первую очередь комплектацией и, как следствие, функциональными возможностями. Среди основных частей САКЗ выделяют: во-первых, сами сигнализаторы загазованности. Они необходимы, чтобы осуществлять контроль над концентрацией в воздухе различных газов, а в случае аварийной ситуации — предупреждать, выдавая сигналы. Количество таких сигнализаторов в системе можно изменять в зависимости от того, за каким видом газа нужно следить, а также от площади помещения, в котором данная система будет установлена. Во-вторых, в системе обязательно должны быть газовые клапаны с функцией запора, для своевременного автоматического прекращения подачи газа его потребителям в случае обнаружения неполадок. В-третьих, необходимы блоки сигнализации и управления, которые в случае возникновения неисправности могут дублировать световую сигнализацию. И, наконец, ряд вспомогательных устройств — различных контрольных и диспетчерских пультов, блок управления клапаном, блок реле и некоторые другие составляющие.

Модели САКЗ-МК

САКЗ-МК-1 (осуществляет контроль над уровнем природного газа, выдает сигнализацию, может перекрывать подачу газа);

САКЗ-МК-2 (осуществляет контроль над уровнем природного газа и оксида углерода, также выдает сигнализацию, может перекрыть трубопровод и выполняет управление различными устройствами);

САКЗ-МК-3 (осуществляет контроль над уровнем загазованности, следит за техническими параметрами и оборудованием в котельных и кроме выдачи сигналов, оповещающих об опасности, система может запомнить причину аварии и отобразить ее у диспетчера).

Более подробно со всеми моделями, вы можете познакомиться в каталоге.

Напоминаем, что для корректной работы оборудования следует соблюдать требуемые условия эксплуатации — следить за температурным режимом, влажностью воздуха и атмосферным давлением.