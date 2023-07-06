К сожалению, часто семейная жизнь по каким-либо обстоятельствам заканчивается разводом. Бракоразводный процесс часто является эмоционально травмирующим и неприятным, а возникающие разногласия по разделу совместно нажитого имущества увеличивают уровень негатива между супругами. Услуги юриста по разделу имущества https://mc-law.ru/dop-uslugi/razdel-imushchestva/ помогут отстоять свои права и получить причитающееся по закону имущество. Юрист проведет бесплатную консультацию, поможет в сборе и оформлении документов, а также в определении общего имущества супругов и выделении доли доверителя.

Какое имущество подлежит разделу при разводе

Совместно нажитым имуществом считается все движимое и недвижимое имущество, приобретенное супругами в период брака. Разделу не подлежит имущество, полученное одним из супругов в дар, наследство или приобретенное за собственные деньги.

Если не был составлен брачный договор, разделу подлежат:

Недвижимость, в том числе приобретенная в ипотеку или по договору займа, а также единовременно;

Денежные средства, хранящиеся на банковских счетах или наличными;

Доходы супругов, пенсии, зарплаты;

Предметы мебели, бытовая техника и другие предметы собственности, приобретенные одним из супругов;

Акции, дивиденды, ценные бумаги, доли в уставных предприятиях;

Особо ценные вещи и предметы роскоши (шубы, ювелирные изделия, драгоценности, антиквариат).

В чем заключается помощь адвоката при разделе имущества

Комплексная юридическая помощь включает:

Первичную консультацию, в ходе которой адвокат знакомится с делом, изучает документы и вырабатывает пошаговую стратегию решения ситуации. Первичная консультация юриста проводится бесплатно. Возможна как очная, так и телефонная беседа;

Встречу или беседу с другой стороной дела по возможному досудебному урегулированию спора;

Сбор документов, составление искового заявления и подача его в суд;

Ведение дела в суде, представление интересов доверителя, присутствие на заседаниях, подача апелляций;

Составление брачного контракта о выделении долей супругов.

В законодательстве нет четких требований к составлению брачного договора, однако это именно тот документ, который может сохранить имущество в браке. Не стоит брать в качестве образца первый пример договора из интернета. Только грамотный юрист моет составить документ, учитывающий ситуацию конкретной семьи.

К сожалению, разводы давно не являются редкостью, поэтому своевременное обращение к юристу поможет пройти через бракоразводный процесс без эмоциональных и финансовых потерь. Стоимость услуг адвоката зависит от сложности дела, вовлеченности специалиста в процесс и обговаривается на первичной консультации. Юристы компании «Метрикс» имеют большой практический опыт в ведении бракоразводных процессов с разделом имущества разной степени сложности, поэтому могут гарантировать успех дела и защиту прав своего доверителя. Специалисты «Метрикс» работают с выездом по Москве и Московской области.