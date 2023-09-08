Особенности процедуры банкротства юридических лиц

Банкротство юридических лиц — это судебное признание компании неплатежеспособной. При признании компании банкротом происходит ликвидация предприятия, продажа его имущества и списание долгов. Только при наличии оснований для банкротства можно подавать заявления в суд.

Судебное разбирательство банкротства юридического лица происходит в арбитражном суде. Заявление о банкротстве может подать как само предприятие, так и его кредиторы (например те лица у которых имеются неоплаченные задолженности по компании). Также уполномоченными органами могут быть налоговая служба или арбитражный суд.

Компания, имеющая достаточные активы для того чтобы погасить свои долги может избежать банкротства. Однако, если нет, то суд может объявить компанию банкротом, и она будет ликвидирована. У банкротства есть свои последствия, которые будут рассмотрены ниже.

Для того чтобы компанию объявили банкротом, она должна отвечать некоторым критериям. Согласно действующему законодательству, инициировать процедуру банкротства возможно в случае невыплаты компанией не более трех месяцев задолженности, которая превышает 300 000 рублей.

Должник не обязан ожидать выполнения всех условий для начала процедуры банкротства. Он имеет возможность подать заявление, зная что в будущем фирма не сможет исполнять свои обязательства по отношению к кредиторам. Процедура банкротства может занять несколько лет.

Есть как негативные, так и положительные юридические последствия в связи с банкротством.

С точки зрения юридических последствий можно отметить следующие: ликвидация юридического лица, продажа его активов на аукционах и вероятность оспаривания совершенных сделок. В процессе процедуры банкротства руководство компании не имеет права принимать решения от имени организации, и руководители могут быть привлечены к субсидиарной или уголовной ответственности в случае если будет установлено что они сознательно спровоцировали банкротство предприятия.

Отрицательные последствия в большей степени касаются учредителей и руководителей компании. Бывшему руководителю организации, объявившейся банкротом, может быть сложно найти аналогичную должность в другой компании, так как его кандидатура вызовет недовольство. Создатель компании, которая объявляется банкротом будет сложно находить деловых партнеров.

Зачастую, банкроты имеют в качестве преимущества именно то что долги перед кредиторами будут списаны даже если средств от продажи имущества не будет хватать для полного погашения. Таким образом, во время процедуры банкротства не начисляются высокие пени за отсутствие оплаты долгов — процентные ставки остаются на более низком уровне.

Одним из этапов процедуры банкротства, проводимой через суд является судебный процесс. Для его проведения необходимо проведение нескольких судебных заседаний различного типа. В самом начале процесса суд принимает во внимание заявление о банкротстве, назначает арбитражного управляющего и определяет процедуры должника. После чего суд принимает решения по процедурам, которые связаны с должником и фиксирует итоги заседания кредиторов. Также он выносит заключение относительно действий управляющего.

Арбитражный управляющий является неотъемлемой частью процесса банкротства. Он должен надзирать за сохранностью имущества должника, анализировать финансовое положение фирмы и вести реестр требований кредиторов. Суд может назначить управляющего, но при этом существует вероятность того что должник сам представит кандидатуру управляющего и суд примет во внимание это предложение или же выберет другого кандидата.

Арбитражный управляющий получает определенную оплату за свою работу, зависящую от типа процедуры, которая его сопровождает. Если управляющий внесет вклад в конкурсную массу, ему также может быть выплачена комиссионная плата на уровне 3% от стоимости активов.

В особых ситуациях процедуру банкротства упрощают. Это делает процесс более быстрым и не таким сложным в исполнении. Из нее исключены такие этапы, как внешнее управление и финансовое оздоровление. Это ускоряет процесс процедуры.

Упрощенная процедура проводится в следующих случаях:

Отсутствие должника — когда невозможно установить местонахождение организации, руководитель отсутствует или компания практически прекратила свою деятельность.

Решение об официальной ликвидации было принято управленческими органами и соответствующая процедура была начата.

В обоих случаях суд назначает арбитражного управляющего, который руководит конкурсным производством. Чаще всего, оплата работы управляющего осуществляется за счет средств которые были получены в результате конкурсного производства.