Путевки в санаторий «Юность»

Один из крупнейших санаторно-оздоровительных комплексов Беларуси «Юность» располагает собственным медико-диагностическим центром, уютными корпусами с номерами стандартной категории и класса люкс. Расположение в экологичном месте, современное техническое оснащение, квалифицированный персонал, развитая инфраструктура — факторы, гарантирующие качественный отдых. Путевка в белорусский санаторий может включать оздоровительные программы общеукрепляющей и терапевтической направленности.

Виды путевок для гостей санатория

Стандартная санаторно-курортная путевка продолжительностью от 10 дней включает проживание, питание, возможность посещения Wellness-центра (аквазона, тренажерный зал). Программа подразумевает прохождение курса базовых процедур. Индивидуальная схема составляется по профилю заболевания после консультации врача, может включать магнито-, крио- или бальнеотерапию, массаж, ЛФК. Гости имеют доступ к бювету с минеральной водой. Также санаторий предлагает оздоровительные путевки:

с медицинской программой, составляющейся в индивидуальном порядке с целью лечения, прохождения реабилитации или диагностики;

с программой СПА, которая может включать процедуры для снятия стресса, похудения или очищения организма;

с Wellness программой, концепция которой направлена на поддержание физического и ментального здоровья (сочетание умеренных нагрузок и детокса).

Продолжительность путевок с оздоровительными программами зависит от перечня процедур. Для восстановления в экспресс режиме предлагаются варианты на 1, 2 или 4 ночи. Есть программы, рассчитанные на 10 дней, 1 или 2 недели. Диагностические программы для женщин и мужчин, целью которых является объективная оценка состояния здоровья, имеют продолжительность 5 ночей.

Выходные в санатории «Юность»

Забронировать путевку в санаторий «Юность» можно, взяв тур выходного дня. Такие программы позволяют отдохнуть от города, набраться сил или провести романтичный уикенд. Путевки включают комплекс восстановительных или оздоровительных процедур. Можно выбрать тур на выходные с консультацией врача и медицинской программой.

При покупке любой путевки гости санатория обеспечиваются 3-разовым питанием, проживают в номерах выбранной категории. Здравница располагает двухместными вариантами размещения с одной или двумя кроватями. Предлагаются уютные номера сингл, просторные полулюксы и люксы. Путевка в санаторий позволит погрузиться в атмосферу спокойствия и комфорта, насладиться природными пейзажами, снять накопившуюся усталость и провести полноценный отдых в кругу семьи или в одиночестве.