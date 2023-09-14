Фиброзная колбасная оболочка

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Фиброузная оболочка используется в производстве колбасных изделий. Благодаря оболочке колбасный фарш принимает заданную форму. Это покрытие предохраняет изделие от внешних воздействий. На упаковку наносят информацию для потребителей.

Описание

fibrouznaya-obolochka

Это искусственный, несъедобный биоразлагаемый материал из фиброузной бумаги с покрытием из очищенной, регенерированной целлюлозы.

Производители изготавливают продукт в двух видах — стандартном и облегченном.

Стандартная оболочка имеет в структуре длинноволокнистый тип бумаги. Это изделие прочное, хорошо растяжимое и недорогое.

В облегченном варианте используют более дешевые коротковолокнистые сорта бумаги, что снижает прочность оболочки на фоне снижения стоимости.

Внешний вид оболочки отличается гладкой, блестящей поверхностью, правильной формой, стандартным размерами диаметра и ярким колористическим оформлением.

Технологические требования — в основном, это калибр от 38 до 90мм и более полутора десятка утвержденных расцветок. Возможна поставка нестандартного калибра.

Продукт выпускается в виде рулонов, гофры или обычных отрезов с петлей или без. Все виды упаковки востребованы потребителями в зависимости от производства.

Такие оболочки заменяют аналоги из натурального сырья.

Индексация

  • маркировка «M CH» или ниже, указывает на хорошую снимаемость покрытия с колбас варено-копченых и полукопченых;
  • маркировка «M CH» наносится на упаковку сырокопченых продуктов;
  • «MCU» — применяется для колбас, ориентированных на нарезку или обсыпку.

Основные характеристики

  1. Упаковка обладает высокими показателями прочности.
  2. Влаго- и дымопрницаемость соответствуют заявленным параметрам.
  3. Благодаря отличной обрабатываемости качество набивки фарша соответствует стандартным требованиям.
  4. Растяжимость позволяет обеспечить максимальную наполняемость колбасного батона.
  5. Оболочки отлично клипсуются и выдерживают высокие температуры.

Сфера использования

Фиброузная оболочка для колбасы используется для изготовления колбас:

  • сырокопченых;
  • вялено-копченых;
  • полукопченых;
  • варено-копченых;
  • ветчины.

Преимущества

  1. Относительно невысокая цена и высокое качество.
  2. Универсальность. Подходит для производства всего ассортимента колбас.
  3. Привлекательность внешнего вида. Готовые батоны колбасы имеют глянцевую поверхность и упругость. Отчетливо видна информация о товаре.
  4. Пористость, фаршеемкость, прочность и устойчивость к термической обработке.
  5. Высокая степень сцепления внутренней полости оболочки с наполнителем.
  6. Удобство клипсования на всех видах оборудования, за счет прочности и однородности оболочки.
  7. Можно использовать для ручного процесса изготовления колбас.
  8. За счет структуры легко поддается копчению и варке.
  9. Устойчивость к попаданию нежелательных микроорганизмов в батон.
  10. Длительный срок и удобство хранения.

Предварительная подготовка

Перед изготовлением колбас, оболочки промывают и замачивают в воде при температуре 40-45°C. Рулонные на 30-40 минут, гофре на 40-50. Таким образом, повышается эластичность изделия.

Оболочки с печатью и легкосъемный вид следует замачивать на более долгий период — от 1.5 до 2 часов. Рекомендована обработка водой внутренней полости, чтобы улучшить смачивание.

Условия и сроки хранения:

Хранят изделия при комнатной температуре, но не выше 20°C в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи и на расстоянии от источника тепла не менее одного метра. Слишком пересушенные изделия нежелательны.

Переохлажденную оболочку следует выдержать в течение суток до начала переработки при комнатной температуре.

Герметично упакованные изделия можно хранить до двух лет, а срок хранения замоченных — до суток. Следует соблюдать правила хранения во избежание порчи товара.

КроскусБел, предприятие по производству и оптовым поставкам колбасных оболочек из натурального сырья и искусственных материалов, осуществит доставку продукции в крупнейшие города Российской Федерации — Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, а также в любой регион России.

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