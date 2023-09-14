Фиброзная колбасная оболочка

Фиброузная оболочка используется в производстве колбасных изделий. Благодаря оболочке колбасный фарш принимает заданную форму. Это покрытие предохраняет изделие от внешних воздействий. На упаковку наносят информацию для потребителей.

Описание

Это искусственный, несъедобный биоразлагаемый материал из фиброузной бумаги с покрытием из очищенной, регенерированной целлюлозы.

Производители изготавливают продукт в двух видах — стандартном и облегченном.

Стандартная оболочка имеет в структуре длинноволокнистый тип бумаги. Это изделие прочное, хорошо растяжимое и недорогое.

В облегченном варианте используют более дешевые коротковолокнистые сорта бумаги, что снижает прочность оболочки на фоне снижения стоимости.

Внешний вид оболочки отличается гладкой, блестящей поверхностью, правильной формой, стандартным размерами диаметра и ярким колористическим оформлением.

Технологические требования — в основном, это калибр от 38 до 90мм и более полутора десятка утвержденных расцветок. Возможна поставка нестандартного калибра.

Продукт выпускается в виде рулонов, гофры или обычных отрезов с петлей или без. Все виды упаковки востребованы потребителями в зависимости от производства.

Такие оболочки заменяют аналоги из натурального сырья.

Индексация

маркировка «M CH» или ниже, указывает на хорошую снимаемость покрытия с колбас варено-копченых и полукопченых;

маркировка «M CH» наносится на упаковку сырокопченых продуктов;

«MCU» — применяется для колбас, ориентированных на нарезку или обсыпку.

Основные характеристики

Упаковка обладает высокими показателями прочности. Влаго- и дымопрницаемость соответствуют заявленным параметрам. Благодаря отличной обрабатываемости качество набивки фарша соответствует стандартным требованиям. Растяжимость позволяет обеспечить максимальную наполняемость колбасного батона. Оболочки отлично клипсуются и выдерживают высокие температуры.

Сфера использования

Фиброузная оболочка для колбасы используется для изготовления колбас:

сырокопченых;

вялено-копченых;

полукопченых;

варено-копченых;

ветчины.

Преимущества

Относительно невысокая цена и высокое качество. Универсальность. Подходит для производства всего ассортимента колбас. Привлекательность внешнего вида. Готовые батоны колбасы имеют глянцевую поверхность и упругость. Отчетливо видна информация о товаре. Пористость, фаршеемкость, прочность и устойчивость к термической обработке. Высокая степень сцепления внутренней полости оболочки с наполнителем. Удобство клипсования на всех видах оборудования, за счет прочности и однородности оболочки. Можно использовать для ручного процесса изготовления колбас. За счет структуры легко поддается копчению и варке. Устойчивость к попаданию нежелательных микроорганизмов в батон. Длительный срок и удобство хранения.

Предварительная подготовка

Перед изготовлением колбас, оболочки промывают и замачивают в воде при температуре 40-45°C. Рулонные на 30-40 минут, гофре на 40-50. Таким образом, повышается эластичность изделия.

Оболочки с печатью и легкосъемный вид следует замачивать на более долгий период — от 1.5 до 2 часов. Рекомендована обработка водой внутренней полости, чтобы улучшить смачивание.

Условия и сроки хранения:

Хранят изделия при комнатной температуре, но не выше 20°C в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи и на расстоянии от источника тепла не менее одного метра. Слишком пересушенные изделия нежелательны.

Переохлажденную оболочку следует выдержать в течение суток до начала переработки при комнатной температуре.

Герметично упакованные изделия можно хранить до двух лет, а срок хранения замоченных — до суток. Следует соблюдать правила хранения во избежание порчи товара.

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