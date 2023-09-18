Что нужно знать при покупке спасательного жилета?

Путешествия на воде требуют соблюдения определенных предписаний по комплектованию лодки. Спасательные жилеты — обязательная составляющая, для каждого человека на борту должен иметься свой комплект. При этом он должен соответствовать утвержденным стандартам и обеспечивать надежную поддержку человека в случае, если тот окажется за бортом.

Спасательные и страховочные жилеты

При покупке спасжилетов важно понимать их отличие от страховочных вариантов. Спасательные рассчитаны на поддержание человека над водой при минимальных усилиях с его стороны. Если человек в бессознательном состоянии падает в воду, спасжилет переворачивает тело так, чтобы дыхательные пути находились на поверхности.

Данный принцип накладывает определенные требования к материалам и конфигурации спасательных жилетов. Их плавучесть должна выдерживать массу человека, по данном параметру выделяют взрослые и детские модели.

Особенности спасжилета затрудняют движение в нем. Человек в такой экипировке рассчитывает в большей степени на внешнюю помощь. При этом он может не бояться судороги или других сложностей, не позволяющих ему активно двигаться.

Страховочный жилет в большей степени рассчитан на активные действия носителя. Он лучше облегает тело, предоставляет больше свободы. При этом и поддержка с его стороны меньше. Такой вариант оптимален для водного спорта, сплавов и других видов активного отдыха. Однако он не может применяться в качестве средства спасения.

Требования к спасжилетам

При выборе спасательного жилета ориентируются на следующие международные требования:

устойчивость к горению и плавлению даже при контакте с открытым огнем в течение нескольких секунд;

простая конструкция, с которой сможет справиться даже человек без специальных навыков, имеется очевидная лицевая сторона или конструкция универсальна и можно надевать в любом варианте;

средство не сдавливает тело, при этом плотно прилегает и не смещается, даже при прыжке с высоты в 3-4 метра носитель не почувствует дискомфорта;

конфигурация средства способна перевернуть бессознательное тело так, чтобы удерживать рот и нос на высоте 11-12 см над водой;

высокий уровень плавучести, который не уменьшается более, чем на 5% даже после 24 часов нахождения в воде.

Обращают внимание и на ряд других требований. Яркий цвет, светоотражающие полосы, наличие свистка — все это также следует учитывать. При комплектовании лодки спасательными жилетами важно учитывать региональные нормы. Закупать продукцию следует у проверенных поставщиков, предоставляющих сертифицирующие документы.