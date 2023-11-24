Выбор правильного материала: что нужно учесть при печати наклеек

Наклейки и стикеры — это эффективный рекламный носитель и яркий сувенир, который можно распространять в качестве корпоративного подарка, в рамках промо-акций, деловых мероприятий. В изготовлении они обходятся относительно недорого, за счет эффектного дизайна привлекают внимание, а благодаря нанесению логотипа и сопутствующей фирменной символики превращаются в инструмент позиционирования компании.

Если размещать заказ на печать наклеек в типографии, то помимо визуального оформления необходимо уделить внимание и материалу для нанесения изображений. От этого будет зависеть долговечность изделия и общее восприятие целевой аудитории. Рассмотрим основные варианты для изготовления наклеек и рекламных стикеров.

Типы материалов

При заказе корпоративных сувениров или рекламных носителей компании могут выбирать следующие материалы для печати наклеек:

Бумага. Считается бюджетным решением, оптимально подходит для использования внутри помещений, в магазинах и офисах. Для изготовления изделий применяют не только обычную матовую бумагу белого цвета, но и с дополнительными эффектами: глянцевую, цветную, уплотненную. К минусам относится недолговечность, подверженность влаге, смятию, разрывам.

Виниловая пленка. В типографиях применяют полотна разной плотности, поэтому наклейки и стикеры могут различаться по толщине. Винил прочнее бумаги, прекрасно подходит для изготовления сувениров, корпоративных подарков. Качество печати высокое, цвета яркие и насыщенные. Готовые изделия не боятся влаги, стойкие к температурным колебаниям, поэтому могут использоваться в помещении и на улице.

Полиэстер. Полимерный материал, который отличается прочностью, гибкостью, стойкостью к нагреву, жирам, маслам и различным агрессивным химическим веществам. Изображения наносятся на поверхность методом флексографии или термотрансферной печати, рисунок длительное время сохраняет насыщенность и исходный цвет. По долговечности такие изделия менее стойкие к износу, чем виниловые.

Как выбрать материал для печати?

При заказе наклеек в типографии необходимо руководствоваться несколькими моментами:

Назначение и сфера использования изделий. На выбор материалов влияет то, где они будут применяться (в помещении или на улице), а также как долго они должны служить. К примеру, для сезонного оформления витрин нет необходимости заказывать дорогие виниловые образцы, можно обойтись бумажными аналогами. И, напротив, если наклейка будет размещаться снаружи, то для продления срока службы и сохранения эстетики рекомендуется выбирать более износостойкий полиэстер или винил.

Условия эксплуатации. Важным фактором для определения подходящего печатного материала становятся предстоящие условия эксплуатации. Учитывается показатель влажности, температурные колебания, воздействие ультрафиолета, ветровые нагрузки, механические воздействия и прочие параметры.

Сложность дизайна и эстетика. Практически все из описанных материалов позволяют изготавливать яркие стикеры и наклейки. Но если говорить о сохранении привлекательности, то бумага менее стойкая к внешнему воздействию, быстро сминается, пачкается, повреждается из-за влаги. Винил и полиэстер в этом отношении предпочтительнее.

Если возникают трудности с подбором материала для печати, стоит обратиться к специалистам типографии. Эксперты подберут подходящий вариант, опираясь на ограничения по бюджету, необходимый тираж и особенности эксплуатации. Еще один способ проверить, насколько подходит выбранный вариант, — заказать изготовление пробной партии продукции и протестировать готовые изделия.