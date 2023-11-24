Выбор правильного материала: что нужно учесть при печати наклеек

Наклейки и стикеры — это эффективный рекламный носитель и яркий сувенир, который можно распространять в качестве корпоративного подарка, в рамках промо-акций, деловых мероприятий. В изготовлении они обходятся относительно недорого, за счет эффектного дизайна привлекают внимание, а благодаря нанесению логотипа и сопутствующей фирменной символики превращаются в инструмент позиционирования компании.
Если размещать заказ на печать наклеек в типографии, то помимо визуального оформления необходимо уделить внимание и материалу для нанесения изображений. От этого будет зависеть долговечность изделия и общее восприятие целевой аудитории. Рассмотрим основные варианты для изготовления наклеек и рекламных стикеров.
Типы материалов
При заказе корпоративных сувениров или рекламных носителей компании могут выбирать следующие материалы для печати наклеек:
- Бумага. Считается бюджетным решением, оптимально подходит для использования внутри помещений, в магазинах и офисах. Для изготовления изделий применяют не только обычную матовую бумагу белого цвета, но и с дополнительными эффектами: глянцевую, цветную, уплотненную. К минусам относится недолговечность, подверженность влаге, смятию, разрывам.
- Виниловая пленка. В типографиях применяют полотна разной плотности, поэтому наклейки и стикеры могут различаться по толщине. Винил прочнее бумаги, прекрасно подходит для изготовления сувениров, корпоративных подарков. Качество печати высокое, цвета яркие и насыщенные. Готовые изделия не боятся влаги, стойкие к температурным колебаниям, поэтому могут использоваться в помещении и на улице.
- Полиэстер. Полимерный материал, который отличается прочностью, гибкостью, стойкостью к нагреву, жирам, маслам и различным агрессивным химическим веществам. Изображения наносятся на поверхность методом флексографии или термотрансферной печати, рисунок длительное время сохраняет насыщенность и исходный цвет. По долговечности такие изделия менее стойкие к износу, чем виниловые.
Как выбрать материал для печати?
При заказе наклеек в типографии необходимо руководствоваться несколькими моментами:
- Назначение и сфера использования изделий. На выбор материалов влияет то, где они будут применяться (в помещении или на улице), а также как долго они должны служить. К примеру, для сезонного оформления витрин нет необходимости заказывать дорогие виниловые образцы, можно обойтись бумажными аналогами. И, напротив, если наклейка будет размещаться снаружи, то для продления срока службы и сохранения эстетики рекомендуется выбирать более износостойкий полиэстер или винил.
- Условия эксплуатации. Важным фактором для определения подходящего печатного материала становятся предстоящие условия эксплуатации. Учитывается показатель влажности, температурные колебания, воздействие ультрафиолета, ветровые нагрузки, механические воздействия и прочие параметры.
- Сложность дизайна и эстетика. Практически все из описанных материалов позволяют изготавливать яркие стикеры и наклейки. Но если говорить о сохранении привлекательности, то бумага менее стойкая к внешнему воздействию, быстро сминается, пачкается, повреждается из-за влаги. Винил и полиэстер в этом отношении предпочтительнее.
Если возникают трудности с подбором материала для печати, стоит обратиться к специалистам типографии. Эксперты подберут подходящий вариант, опираясь на ограничения по бюджету, необходимый тираж и особенности эксплуатации. Еще один способ проверить, насколько подходит выбранный вариант, — заказать изготовление пробной партии продукции и протестировать готовые изделия.