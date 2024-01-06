Сухие завтраки оптом от производителя «Кунцево»

Сухие завтраки оптом

Сухие завтраки становятся все более популярным способом получения необходимого количества калорий, витаминов и минералов. Они вкусны, полезны и быстро готовятся, что становится немаловажным в условиях жизни «на бегу». Приготовить лакомство можно и в выходной, украсив готовую еду свежими фруктами, или сделать его приятным дополнением каши или омлета.

Преимущества сухих завтраков

Продукция быстрого приготовления обладает следующими достоинствами:

прекрасным вкусом, который нравится не только взрослым, но и детям-малоежкам;

возможностью дополнить завтрак молоком или кисломолочными продуктами, которые не очень любят употреблять в чистом виде;

наличием большого количества клетчатки, необходимой для поддержания здоровья и сохранения молодости;

сбалансированным составом микроэлементов и витаминов: магния, фосфора, калия, железа, витаминов всей группы В, а также С и А. Дополнительную пользу организму приносят сухофрукты и орехи, которыми часто разбавляют сухие завтраки;

оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую и нервную системы, пищеварительный тракт, состояние кожи и волос;

длительным насыщением и отсутствием чувства голода в течение нескольких часов;

оптимальным обменом веществ, скорректированным правильным сочетанием витаминов, углеводов, жирных кислот;

поддержанием уровня сахара;

быстротой приготовления;

возможностью разнообразить утреннее меню;

доступной стоимостью.

И, наконец, сухие завтраки — это вкусно!



Использовать их можно не только утренней порой, но и в течение дня в виде полезного перекуса.

Ассортимент

Сухие завтраки от компании «Кунцево» представлены в довольно широкой линейке. У нас покупатель найдет:

Шоколадные шарики, богатые клетчатками, углеводами и имеющие насыщенный вкус шоколада, который пробуждает творческие способности.

Зерновые подушечки, сохраняющие всю пользу злаков и привлекающие детей легким хрустом и нежной начинкой.

Воздушную пшеницу, богатую витаминами.

Кукурузные хлопья с пониженным уровнем углеводов, предназначенные для людей, стремящихся поддерживать естественный уровень сахара.

Овсяные коктейли, укрепляющие иммунитет, очищающие кожу, борющиеся со стрессами и депрессией.

Мюсли, снижающие уровень холестерина, очищающие сосуды, выводящие желчные кислоты.

Купить полезные завтраки оптом можно на сайте компании https://kuntsevo.ru/product/fasovannaya-produktsiya/sukhie-zavtraki/. Для постоянных заказчиков действуют специальные предложения и льготные цены.