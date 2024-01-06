Сухие завтраки оптом от производителя «Кунцево»

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Сухие завтраки оптом

Сухие завтраки становятся все более популярным способом получения необходимого количества калорий, витаминов и минералов. Они вкусны, полезны и быстро готовятся, что становится немаловажным в условиях жизни «на бегу». Приготовить лакомство можно и в выходной, украсив готовую еду свежими фруктами, или сделать его приятным дополнением каши или омлета.

Преимущества сухих завтраков

Продукция быстрого приготовления обладает следующими достоинствами:

  • прекрасным вкусом, который нравится не только взрослым, но и детям-малоежкам;
  • возможностью дополнить завтрак молоком или кисломолочными продуктами, которые не очень любят употреблять в чистом виде;
  • наличием большого количества клетчатки, необходимой для поддержания здоровья и сохранения молодости;
  • сбалансированным составом микроэлементов и витаминов: магния, фосфора, калия, железа, витаминов всей группы В, а также С и А. Дополнительную пользу организму приносят сухофрукты и орехи, которыми часто разбавляют сухие завтраки;
  • оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую и нервную системы, пищеварительный тракт, состояние кожи и волос;
  • длительным насыщением и отсутствием чувства голода в течение нескольких часов;
  • оптимальным обменом веществ, скорректированным правильным сочетанием витаминов, углеводов, жирных кислот;
  • поддержанием уровня сахара;
  • быстротой приготовления;
  • возможностью разнообразить утреннее меню;
  • доступной стоимостью.

И, наконец, сухие завтраки — это вкусно!
сухие завтраки

Использовать их можно не только утренней порой, но и в течение дня в виде полезного перекуса.

Ассортимент

Сухие завтраки от компании «Кунцево» представлены в довольно широкой линейке. У нас покупатель найдет:

  • Шоколадные шарики, богатые клетчатками, углеводами и имеющие насыщенный вкус шоколада, который пробуждает творческие способности.
  • Зерновые подушечки, сохраняющие всю пользу злаков и привлекающие детей легким хрустом и нежной начинкой.
  • Воздушную пшеницу, богатую витаминами.
  • Кукурузные хлопья с пониженным уровнем углеводов, предназначенные для людей, стремящихся поддерживать естественный уровень сахара.
  • Овсяные коктейли, укрепляющие иммунитет, очищающие кожу, борющиеся со стрессами и депрессией.
  • Мюсли, снижающие уровень холестерина, очищающие сосуды, выводящие желчные кислоты.

Купить полезные завтраки оптом можно на сайте компании https://kuntsevo.ru/product/fasovannaya-produktsiya/sukhie-zavtraki/. Для постоянных заказчиков действуют специальные предложения и льготные цены.

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