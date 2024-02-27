Покраска дома из бруса снаружи: выбираем краску и знакомимся с этапами работы

Не нужно быть строителем, чтобы понимать, что покраска дома из бруса снаружи улучшает внешний вид жилища и защищает пиломатериал от вредного воздействия окружающей среды: солнечных лучей, ультрафиолета, влаги, пыли, насекомых и так далее. В этом руководстве мы разберемся, чем и как красить дом из бруса снаружи.

Чем красить

На рынке представлено такое количество лакокрасочных материалов, что можно сломать голову. Но на самом деле тут ничего сложного, так как все краски и лаки делятся на виды. Рассмотрим основные.

Независимо от того, что вы выбираете — лак или краску, рекомендуем приобретать ЛКМ (лакокрасочный материал) с защитными свойствами от влаги, солнечных лучей и грибков. Эта информация может быть обозначена на упаковке.

Масляные

Их можно смело назвать традиционным видом красок.

Из плюсов:

защищают поверхность от влаги и ультрафиолетового излучения;

скрывают небольшие дефекты.

Из минусов:

долго сохнут;

дорого стоят, так как цена на основной компонент (олифу) увеличилась.

покрытие держится около 3-х лет, а еще трескается при минусовых температурах.

Алкидные

Создаются на основе алкидных смол, которые обычно смешиваются с растворителями.

Из плюсов:

хорошо защищают пиломатериал от влаги и ультрафиолетового излучения, образуя на поверхности тонкую пленку;

приемлемая цена.

Из минусов:

некоторые алкидные краски содержат токсичные вещества, что делает их менее экологически чистыми;

покрытие держится около 3-х лет;

требовательны к соблюдению технологии нанесения краски (при несоблюдении возможно образование пузырей).

Акриловые

Основаны на акриловых смолах, которые быстро высыхают при контакте с воздухом.

Из плюсов:

легко наносятся, быстро высыхают и имеют отличную стойкость к погодным условиям;

покрытие держится около восьми лет;

воздухопроницаемы (позволяют древесине дышать);

при высыхании формируют эластичную пленку.

Из минусов:

Некачественные алкидные краски быстро теряют цвет и менее прочные.

Не защищают от огня. Поэтому перед использованием обязательно обработайте поверхность деревянного дома огнезащитными составами (но этот этап мы бы не рекомендовали пропускать при использовании и других видов ЛКМ).

Латексные

Из плюсов:

защищают дерево от плесени и насекомых;

цвет покрытия не выгорает под воздействием солнца;

не токсичны.

Из минусов:

высокая стоимость.

Какой цвет для покраски дома из бруса выбрать?

Здесь выбирайте тот, что больше вам нравится. Но учитывайте, что темные оттенки сильнее нагреваются на солнце, поэтому слой краски начинает быстрее разрушаться.

Как красить

Подготовка поверхности

Если хотите, чтобы краска как можно дольше оставалась на поверхности дома, нужно подготовить брус к окрашиванию. Рассказываем, как это сделать.

Сушим. Влажность клеевого бруса перед покраской не должна превышать 10-15%, иначе краска быстро отслоится. Поэтому советуем подождать, когда наружная поверхность дома высохнет на воздухе. Измерять процент влаги древесины можно с помощью влагомера.

Очищаем. Здесь все просто — удаляем грязь, пыль, мох, плесень и других загрязнения с поверхности. Это можно сделать с помощью моющего средства или воды под давлением и щетки.

Если на поверхности присутствует старое покрытие, удалите его. Этот этап позволит обеспечить лучшую адгезию (сцепление краски с поверхностью) нового слоя краски и предотвратить отслоение старого покрытия в то время, когда на него уже будет нанесено новое.

Ремонтируем. Проверьте поверхность на наличие трещин, выбоин, гнили или других повреждений древесины. Отремонтируйте или вообще замените поврежденные участки. Трещины и выбоины можно заполнить специальным составом.

Шлифуем. Отшлифуйте очищенную поверхность с помощью шлифовальной машинки. Это позволит сделать поверхность ровной и гладкой. Но это не самое главное. Шлифовка откроет поры дерева, что обеспечит лучшее сцепление с краской и ровное покрытие, а антисептик и грунт лучше проникнуть в верхний слой.

Скорее всего после шлифовки у вас снова появится на поверхности древесины пыль. Её лучше удалить с помощью влажной тряпочки. Еще можно обработать стены пропиткой от выделения смолы. Если после шлифовки на материале появились выделения смолы, их нужно убрать.

Наносим пропитки. Наиболее эффективными являются:

Антисептики — предотвращают развитие грибков и плесени, защищают дерево от гниения.

— предотвращают развитие грибков и плесени, защищают дерево от гниения. Гидрофобизатор — защищает дерево от влаги и образования грибковых заболеваний.

— защищает дерево от влаги и образования грибковых заболеваний. УФ-защита — предотвращает древесину от выгорания под воздействием ультрафиолетовых лучей.

— предотвращает древесину от выгорания под воздействием ультрафиолетовых лучей. Биозащита — предотвращает поражение дерева насекомыми и грызунами.

Лучше приобретать составы по отдельности и наносить каждый согласно инструкциям на упаковке. Конечно есть составы, которые сразу могут совмещать в себе свойства и антисептика, и биозащиты. Но они менее эффективны, чем если наносить их по отдельности.

Кстати, в магазинах пиломатериалов можно найти антисептированный брус. Если ваш дом построен из такого, то учитывайте — пиломатериал уже обработан специальными средствами, которые защищают его от гниения, плесени и грибков.

Грунтуем. Нанесите грунтовку, чтобы улучшить сцепление (адгезию) краски к поверхности.

Нанесение краски

Нанесите краску на поверхность дома согласно инструкциям, указанным на упаковке. Это можно делать с помощью кисти, валика или краскопульта.

Краскопульт удобен тем, что можно сделать ровное покрытие, но не всякую краску таким способом можно наносить. Например, густой и вязкий ЛКМ краскопультом не нанесешь — будет забиваться сопло.

Кисть — наиболее распространенный способ нанесения краски, особенно на узкие и сложные поверхности.

Валик — хороший способ для нанесения краски на большие участки.