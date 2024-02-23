Система «умный дом»: компоненты и функционал, пример готового комплекса

В современном мире технологии играют все более важную роль в нашей жизни, и система «умный дом» — не исключение. Концепция предлагает инновационный подход к управлению различными аспектами внутри дачного дома или квартиры, такими как освещение, отопление, вентиляция, безопасность, мультимедиа и т. д. Основные функции умного дома и преимущества уже способны принести комфорта вашу жизнь.

Основные функции умного дома

Функционал системы «умный дом» немыслим без следующих подсистем.

Управление освещением. Умные лампочки позволяют вам контролировать яркость и цвет освещения в помещениях, что позволяет создать комфортную атмосферу и заметно сэкономить энергию. Контроль температуры. С помощью системно управляемого термостата вы установите желаемую температуру в каждой комнате вашего дома и проконтролируете расходы на отопление. Безопасность. Умный дом может предоставит возможность мониторить обстановку вашего жилпространства из любой точки мира, используя видео с камер наблюдения и датчиков движения. Это помогает предотвратить проникновение в ваш дом посторонних людей извне. Мультимедиа. Вы управляете аудио- и видеосистемами в вашем доме с помощью голосовых команд или через мобильное приложение.

Настройте также автоматические сценарии, которые будут активироваться при определенных условиях, например, включить свет при открытии двери или запустить вытяжку при повышении уровня углекислого газа.

Что входит в систему «умный дом»?

Система умный дом — совокупность компонентов и элементов, взаимодействующих между собой. Типовой перечень приборов и устройств, помимо сигнальной и силовой проводки, коробов для их прокладки, клеммных коробок и патч-концентраторов, включают в себя следующие:

прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный с дымовыми и кнопочными (ручными) пожарными извещателями, устройствами пожарного оповещения;

розетки и выключатели, оборудованные микроконтроллерами, обеспечивающими включение светильников и техники по расписанию или команды извне;

приборная система утечки газа и воды;

IP-контроллер (коммутатор), отсылающий команды владельцу объекта через сеть мобильного Интернета, на его смартфон;

автоматическая система углекислотного/порошкового пожаротушения и дымоудаления, подключённая к охранно-пожарной сигнализации.

Перечень системы «умный дом» из данного примера может быть и больше, и меньше представленного образца. Конкретный выбор — за хозяином отдельно взятого объекта.

Если вы ещё не внедрили технологии умного дома в своем жилище — то самое время начать сейчас.