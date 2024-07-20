Причины черного, белого и сизого цвета выхлопа!

Почему выхлоп поменял цвет?

Не нужно быть супер механиком, чтобы понять, что если из выхлопной трубы идет густой дым, да еще и странного цвета, то с машиной что-то не так. А вот, чтобы понять, что ремонт выхлопа в Москве в этой ситуации не понадобится, нужно уже немного разбираться в устройстве автомобиля.

Скорее всего, проблем в других узлах автомобиля. Опытные водители научились различать неисправности в зависимости от цвета выхлопа.

Белый

Даже густой, но белый дым из выхлопной трубы может быть нормой. Но, через несколько минут после холодного пуска мотора он должен пройти. Такая картина встречается в холодное время года. Белым выхлоп становится из-за наличия в нем водяного пара. Во время движения выхлопная труба разогревается, за ночь она остывает, и во время этого образуется конденсат. При запуске мотора снова происходит нагрев и жидкость испаряется.

От наличия конденсата в выхлопной трубе страдают автомобили, на которых ездят только на короткие дистанции. Из-за этого выпускной тракт не успевает просохнуть. Это плохо тем, что из-за повышенной влажности начинается коррозия металла. Чтобы избежать этого, рекомендуется пару раз в недели проезжать минимум полчаса.

Но, когда даже через несколько минут выхлоп продолжает быть густым и белым, это повод насторожиться. Такая ситуация указывает на повреждение системы. Например, так происходит, когда в камеру сгорания попадает антифриз. Это связано с тем, что прорвалась прокладка ГБЦ или блок цилиндров треснул.

Для диагностики неисправности не потребуется специального оборудования и знаний автомеханика. Нам понадобится чистый лист бумаги, который прикладываем на четверть минуты к выхлопной трубе прогретой машины. Не стоит полностью перекрывать отверстие — закрывается 50% хода. Убираем бумагу и даем ей высохнуть.

Если вода испарилась, и на листе не осталось следов, то беспокоиться не о чем — накопилось много конденсата. Маслянистые разводы на бумаге — это проблема. В этом случае визит в автосервис откладывать не рекомендуется.

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Сизый или голубой

Такой оттенок выхлоп приобретает, когда в нем есть сгоревшее моторное масло. При этом причины, почему смазка оказалась в камере сгорания, разные. Но выявить их удастся и самостоятельно.

Запускам мотор и смотрим на выхлоп. Если оттенок появляется, когда резка нажата педаль газа и на высоких оборотах двигателя, значит, изношены маслосъемные колпачки.

Если же синий дым постоянный, то ситуация серьезнее. Это признак износа поршневых колец, возможно, их придется менять или раскоксовывать.

Черный

Больше всего автомобилистов пугает черный выхлоп. Он хоть и выглядит страшно, но часто безобиден. Правда, нужно как можно быстрее выявить неисправность и устранить ее. В противном случае есть вероятность убить двигатель.

Черный дым из выхлопной трубы появляется, когда в камеру попадает богатая топливная смесь. Так бывает при неправильной настройки системы зажигания или неисправности ее компонентов. Еще одна причина — поломка системы зажигания, из-за чего смесь не успевает сгорать в двигателе и попадает в выхлоп.

Если машина карбюраторная, то черный дым связан с забитыми воздушными жиклерами или из строя вышел игольчатый клапан. Обе ситуации приводят к переливу бензина в поплавковой камере, что делает смесь переобогащеннной. Решается проблема путем прочистки карбюратора и замене неисправных элементов.

Загрязненный инжектор также становится причиной почерневшего выхлопа. Из-за этого в двигатель не попадает нормальное количество топлива, и он работает с перебоями.

Чаще всего черный выхлоп появляется в дизельных машинах. Копоть — это верный спутник сгоревшей солярки. С ней борются установкой сажевого фильтра, но когда он забивается, то выхлоп становится черным.