Переправа: паром из Самары в Рождествено начнет курсировать уже к концу недели

  • Инга
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    • Переправа в Рождествено

    К концу недели будет восстановлена переправа через Волгу в районе села Рождествено. Паром запустят до конца недели после ремонта. Он станет регулярно перевозить пассажиров и грузы.

    В Министерстве транспорта Самарской области обещают завершить работы по реконструкции переправы в ближайшие дни.

    Ремонт парома «Окский-35» подходит к концу. Судно приведено в порядок, осталось устранить мелкие недоделки. После чего паром выйдет на маршрут между селом и Октябрьским спуском в Самаре.

    Сегодня паром заменяют пассажирские теплоходы, курсирующие от речного вокзала. Им приходится ежедневно совершать 13 рейсов. С пятницы по воскресенье спрос на перевозки возрастает. Тогда количество рейсов увеличивается до 16. Чтобы успеть доставить рабочую смену, теплоходы отчаливают в 6 утра. Завершается перевозка вечером в 21:00. В это время отчаливает последний теплоход.

    Фото: gregorkon.wordpress.com

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