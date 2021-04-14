Переправа: паром из Самары в Рождествено начнет курсировать уже к концу недели

К концу недели будет восстановлена переправа через Волгу в районе села Рождествено. Паром запустят до конца недели после ремонта. Он станет регулярно перевозить пассажиров и грузы.

В Министерстве транспорта Самарской области обещают завершить работы по реконструкции переправы в ближайшие дни.

Ремонт парома «Окский-35» подходит к концу. Судно приведено в порядок, осталось устранить мелкие недоделки. После чего паром выйдет на маршрут между селом и Октябрьским спуском в Самаре.

Сегодня паром заменяют пассажирские теплоходы, курсирующие от речного вокзала. Им приходится ежедневно совершать 13 рейсов. С пятницы по воскресенье спрос на перевозки возрастает. Тогда количество рейсов увеличивается до 16. Чтобы успеть доставить рабочую смену, теплоходы отчаливают в 6 утра. Завершается перевозка вечером в 21:00. В это время отчаливает последний теплоход.

Фото: gregorkon.wordpress.com