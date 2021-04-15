В Самаре планируют заложить новое муниципальное кладбище

В Самаре планируют заложить новое муниципальное кладбище. Инфраструктуру нового городского кладбища собираются ввести в строй в 2025−2026 годах. План строительства должны принять к 2024 году.

Власти уже внесли изменения в программу по развитию сферы городских ритуальных услуг. В документе пока не указано место расположения нового погоста. Даже у журналистов пока нет правдивых вариантов, ведь город еще не занимался приобретением участка под кладбище.

В настоящее время мэрия больше внимания уделяет существующим муниципальным зонам массового захоронения. На выделенные средства проводятся регулярные акарицидные обработки территорий кладбищ от клещей, уборка территорий и уход за воинскими захоронениями.