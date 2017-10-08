Все самые интересные факты о пластиковых окнах

Миллионы людей являются давними обладателями конструкций их ПВХ. Однако практически никто из них даже не подозревает о том, какую богатую историю несут за собой эти привычные для современных людей изделия. Пройдя через сотни лет всевозможных трансформаций и модернизаций, они стали кардинально отличаться от самых первых моделей. Были разработаны уникальные технологии и максимально повышен уровень профессионализма рабочих.

В то же время любые окна ПВХ таят в себе массу полезной и увлекательной информации. Для наиболее точного примера ниже будут приведены самые занимательные факты, связанные с продукцией из поливинилхлорида.

Большинство ведущих производителей металлопластиковых окон при изготовлении своей фурнитуры используют специальную смазку с уникальным составом. Удивительно, но на 90% она состоит из самого обычного пчелиного воска. Почему именно она? На самом деле все очень просто! Весь секрет заключается в ее прекрасной особенности не высыхать даже спустя многие годы, сохраняя при этом все свои физико-химические свойства. Благодаря этому весь механизм конструкции надежно защищается от влаги, а его работа при любых раскладах остается легкой.

Все современные стекла покрываются тончайшим слоем серебра. В дальнейшем это оказывает немалую услугу владельцам, ведь данное напыление позволяет отражать тепловую энергию, как от зеркала, обратно в помещение. В итоге, тепло сохраняется намного лучше, чем это происходило ранее с обычными стеклами. Также автоматически появляется весьма заманчивая перспектива экономии финансов на отоплении жилой площади в зимний период.