Проблемы при установке пластиковых окон

Не смотря на проведение замеров и работу специалистов, во время монтажа пластиковых окон могут возникнуть определенный сложности, которые не всегда удается решить на месте. В этой статье будут описаны часто встречающиеся проблемы, о которых стоит знать заказчику подобной услуги. После сдачи работы, вы сможете проверить на наличие этих ошибок и указать на них мастеру.

Проблемы, которые могут возникнуть при монтаже

Между рамой и подоконником есть щель. Такая проблем возникает в том случае, если мастера не кладут упор под подоконник. Исправить проблему самостоятельно невозможно, поэтому будьте внимательны. Это может привести к деформации самого окна и его небольшого проседания вниз. Продувания. Внимательно присмотритесь к откосам, послушайте, не слышно ли как шумит врывающийся воздух. Если имеется сквозняк, значит не заделаны все отверстия и мастер выполнит свою работу плохо. Продувается оконная створка. Из-за неправильной регулировки оконной фурнитуры, уплотнитель может прилегать не очень плотно, что приводит к просачиванию холодного воздуха в комнату. Чтобы от этого избавиться достаточно усилить прижим створки, вращая эксцентрики, укажите на эту проблему инженеру, и он быстро все исправит. Плохо закреплена рама. Оконная рама должна быть закреплена специальными монтажными пластинами (2-3 с каждой стороны), после чего все пространство заполняется монтажной пеной. Если пластины не установить, спустя 6-12 месяцев окно начнет «болтаться» и может даже выпасть. Окно установлено с наклоном. Это распространенная ошибка, которая чревата серьезными проблемами. Проверить этот момент легко — откройте окно и посмотрите замерло оно в том положении, в котором вы его оставили или нет. Если оно двигается, то центр тяжести смещен. В будущем это может привести к тому, что окно перестанет открывать или закрываться.

Кроме указанных выше, существуют и другие, но эти самые распространенные и позволяя вам не допустить халатности мастера.

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