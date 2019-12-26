Бухгалтерские услуги: выгода и риски для бизнеса

Довольно многие предприниматели задаются вопросом: каковы же плюсы и минусы бухгалтерских услуг и кому лучше всего доверить бухгалтерию?

Обязанности: Основной обязанностью предпринимателей является не уплата налогов, а подача ежегодной отчетности. Если же отчетность не подается, то считается, что предприятие прекратило свою деятельность. Следовательно, ведение бухгалтерского учета вещь очень важная! Ведь это сбор и обобщение информации об организации за весь период ее существования.

Различия: Но учет и отчетность подразделяется на налоговую и бухгалтерскую, которые отличаются друг от друга. Налоговую ведут абсолютно все люди, которые являются налогоплательщиками, независимо от компании или предприятия. Основными формами налогового учета являются: декларация, книга расходов и доходов.

Многие люди путают эти два понятия, зачастую они ищут именно налоговые, а не бухгалтерские услуги, окончательно путаясь с своих потребностях. Каждый налогоплательщик обязан вести бухгалтерию, ведь она включает расходы и доходы компании или предприятия. Но кому доверить «финансовое» состояние своей компании?

Есть несколько вариантов:

На первом месте, конечно же, находится бухгалтер, ведь многие могут доверить свои дела только хорошему специалисту. Опытный бухгалтер лучше кого-либо заполнит нужные отчеты, разберется с платежами, составит учет расходов. Однако если денег на постоянно числящегося в штате — нет, то можно нанять «приходящего». В этом вам может помочь фирма «Бизнес Гарант». В частности, вы можете оформить абонентское бухгалтерское обслуживание на сайте https://buh.bg63.ru/, иначе говоря удаленную бухгалтерию для вашего бизнеса. Второй вариант ведения бухучета подходит тем, кто работает без наемных работников. Это ведение учета самостоятельно. В таком случае упрощены система налогообложения и отчетность. Но если применяется общий режим налогообложения и работники не наемные, то разобраться самому довольно сложно. Ну и третий вариант, который набирает свою популярность в последние годы — сервисы сдачи налоговой и бух. отчетности онлайн. Такие сервисы весьма функциональны и могу помочь даже тем, кто слабо подкован в таких вопросах. Несмотря на это — без помощи грамотного специалиста, как правило, все равно не обойтись.

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