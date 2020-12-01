Лента конвейерная: особенности конструкции, плюсы, рекомендации по выбору

Использование конвейеров и транспортеров дало уникальную возможность существенно увеличить производительность труда. Теперь такое оборудование применяется в промышленных цехах, в карьерах, на добывающих и перерабатывающих площадках и предприятиях. Один из важных элементов техники — лента конвейерная, которая транспортирует груз, будь это руда, горячий шлак или готовые детали.

Какие особенности есть у ленты для конвейера

В основе транспортерной ленты находится ткань, изготовленная из комбинации полиэфирных и хлопчатобумажных нитей. Уток выполняется из полиамидных волокон, придающих основе дополнительную прочность. Для улучшения стойкости к механическим нагрузкам и негативным воздействиям химических веществ ленты обкладываются резиновыми слоями (с одной или обеих сторон, в зависимости от вида и назначения изделия). Нарезные борта защищают материал от расслоения и порезов с боков. Использующиеся в тяжелых условиях ленты дополнительно армируются стальной проволокой.

Какие плюсы имеются у ленты для транспортера

Изучив заявления производителей, можно выделить следующие преимущества конвейерных лент:

длительный срок эксплуатации;

высокая износостойкость резинового покрытия;

универсальность (подходят для камней, грунта, битого стекла, цемента, шлака, отходов деревообрабатывающей промышленности, удобрений, глинозема);

устойчивость к негативному влиянию масла и топлива, кислот и щелочей;

возможность добавления в состав резины антипиреновых присадок для самозатухания ленты;

стойкость к высоким и низким температурам окружающей среды и транспортируемых материалов;

ремонтопригодность;

устойчивость к разрывам и изгибам;

стойкость к повышенной влажности, ультрафиолетовому излучению, осадкам.

Перед поступлением в реализацию транспортерные ленты проходят проверку на соответствие требованиям, предусмотренным ГОСТ 20-85.

Как выбрать подходящие изделия

При подборе лент руководствуются тем, для какого типа материала они предназначены, какими свойствами обладают. Например, в шахтах допустимо использовать только самозатухающие резиновые изделия для конвейеров. Учитывается ширина и толщина ленты, наличие армирующего слоя, количество слоев резины. Кроме того, на выбор влияет уровень стойкости ленты к горячим материалам, воздействию солярки, бензина, масла.