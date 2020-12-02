Лучшие рождественские подарки для 10-летней девочки

Рождество — это праздник, который любят дети любого возраста. 10 лет для девочки — это переходный возраст, когда малышка постепенно становится подростком. Несмотря на то, что в этом возрасте девочки уже не хотят походить на маленьких (им нравится чувствовать себя взрослыми, они стремятся к самостоятельности и независимости от родителей), они любят Рождество и с нетерпением ждут его.

Рождество — это не только подарки. Этот праздник любят за это его волшебство. Именно на Рождество дети с большим удовольствием наряжают елки, ходят с родителями на рождественские ярмарки, наслаждаются прогулками по улочкам, украшенным сверкающими гирляндами.

Так как 10 лет — это особенный возраст, когда многие девочки уже перестают играть в кукол, родители и близкие семьи затрудняются с выбором подарков для детей, которые уже почти стали подростками. Есть несколько способов подобрать идеальный подарок для ребенка 10-12 лет. Например, можно поискать вариант рождественского презента в Интернете.

Еще один способ — это спросить девочку, что она хочет получить в подарок на Рождество. Если у девочки есть брат, с которым у нее доверительные отношения, или лучшая подруга, вы можете уточнить у них, что хотела бы получить на Рождество девочка.

Чтобы выбрать хороший рождественский презент, родители и друзья семьи могут ориентироваться на увлечения девочки. Например, если девочка любит танцы и у нее есть любимый танцор или танцовщица, вы можете подарить ей плакат с кумиром, DVD с записью интересного интервью ее любимого танцора, или даже билет на выступление потрясающего танцевального коллектива. Если девочка любит рисовать, то идеальный подарок — это художественный набор, мольберт или билет на мастер-класс знаменитого художника.

Универсальные подарки для девочек — это блокноты с красивыми обложками, настольные игры, в которые можно играть с семьей или с подругами, оригинальные кружки, красивое постельное белье, банные халаты. В возрасте 10 лет девочки уже понимают, что нужно ухаживать за собой. Они хотят иметь свои собственные средства для ухода за кожей или волосами. Вы можете подарить девочке набор детской косметики или набор средств, в который обязательно будет включена пена для ванны и веселые шипучие бомбочки для ванны.

Девочкам, которые любят сами ходить за покупками, вы можете подарить сертификат в магазин одежды или игрушек. Может быть, девочка захочет купить себе красивые туфли, новое платье или даже плюшевого медвежонка, чтобы спать с ним в обнимку.