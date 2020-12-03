Как перевозить собаку в машине? — советы от Мотор-М

Большинство собак спокойно переносят поездки в автомобилях. Но даже покладистое и миролюбивое животное может начать вести себя непредсказуемо. Хорошо, если питомец с детства привык к путешествиям в салоне — тогда дачный или квартирный переезд не станет для него причиной стресса. Впрочем, перевозить домашних животных бывает необходимо и для других целей, например, к ветеринару или на выставку, поэтому каждому владельцу собаки рано или поздно может потребоваться соответствующая услуга. Если же ваше животное отличается беспокойным характером, ознакомьтесь с особенностями перевозки этих домашних животных.

Что нужно знать о транспортировке собак?

Во-первых, если нет личного автомобиля, то нелишним будет заблаговременно запастись контактными данными перевозчика. Когда срочно понадобится доставить питомца куда-либо, может не оказаться времени на то, чтобы искать, кто может отвезти собаку. Да и не к каждому знакомому можно обратиться с подобной просьбой, а служба такси может не принять такую заявку. Тем более, если планируются грузоперевозки по Киевской области, то нужно заранее подобрать надёжную фирму, а не откладывать всё на последний день.

Сложность транспортировки собак состоит в том, что надо не только обеспечить им комфорт во время поездки, но и сохранить в целости и чистоте обивку сиденья, пол и другие поверхности.

Маленькую собачку в пути лучше держать на руках. В зоомагазинах продаются клетки-переноски — они подойдут для животных покрупнее. Большую собаку можно перевезти в легковом авто лишь в том случае, если имеется вместительный багажник. Животное также усаживают в клетку, а дополнительно устанавливают решётку, которая будет отделять багажник от пассажирской зоны. Чтобы собака меньше беспокоилась, окна рекомендуется завесить шторками.

Опасность перевозки в салоне

Во время резкого торможения и на поворотах собака, если она не зафиксирована специальной шлейкой, будет перемещаться из стороны в сторону. Она может попасть под сиденье, забиться между ним и дверцей, удариться мордочкой. Кроме того, водитель невольно отвлекается на такого пассажира, что в итоге может привести к ДТП. Поэтому надёжнее, когда животное сидит в специальном боксе, корзине, клетке или гамаке.

Компания «Мотор-М» и другие грузоперевозчики оказывают услуги по транспортировке домашних питомцев по Киеву, Одессе и областям, а также по всей территории страны. Как видите, подготовительные мероприятия по обустройству автомобиля достаточно просты, и если соблюсти все меры предосторожности, то можно обойтись без такси, но если нет времени или возможности заниматься перевозкой самостоятельно, лучше заказать машину с водителем в специализированной фирме, и вашего питомца с комфортом перевезут на новое место.

Источник: сайт Мотор-М